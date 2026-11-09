La población de Chincha fue testigo de un hecho inusual en la provincia: relámpagos iluminando el cielo. Desde la 6 de la tarde del sábado comenzó la lluvia de regular intensidad y a medida que llegaba la noche era cada vez más visible la descarga eléctrica.

Descarga eléctrica

El fenómeno que no es común en la ciudad costera llamó la atención de sus habitantes, moradores de El Carmen, Alto Larán, Chincha Alta y otros reportaron haber presenciado los relámpagos.

Incluso al disminuir la precipitación pluvial aún continuaron los destellos. De acuerdo con Asismet el fenómeno meteorológico se produjo hacia el este de la ciudad y sería producto del traslado de nubosidad proveniente de la parte alta.

Si bien la descarga eléctrica no es un evento frecuente en la provincia, esto ya sucedió antes, así como la caída de granizos en una ocasión.

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