Una creciente preocupación se vive entre los vecinos del cercado de Pisco debido al robo sistemático de medidores de agua potable que se viene registrando en diferentes sectores del centro de la ciudad. En los últimos 30 días, la empresa Emapisco S.A. ha reportado una creciente suma de sustracciones de medidores, generando perjuicios directos a los usuarios y afectando el control del consumo domiciliario del servicio.

Robos por la madrugada

Estos actos delictivos no solo representan pérdidas económicas, sino que además provocan serios problemas en la red de abastecimiento, ya que al quedar expuestas las conexiones domiciliarias se producen filtraciones, desperdicio del recurso hídrico e incluso inundaciones en algunas viviendas. Vecinos denuncian que estos robos ocurren principalmente durante la madrugada y que, hasta el momento, no se ha logrado la captura de los responsables

La situación también ha generado cuestionamientos hacia el sistema de cámaras de videovigilancia instaladas por la Municipalidad Provincial de Pisco, pues pese a que varios de los robos se han producido en zonas céntricas donde existen dispositivos de seguridad, no se han presentado resultados concretos que permitan identificar o detener a los delincuentes.

A ello se suma la preocupación por la falta de acciones visibles por parte de la Policía Nacional del Perú, ya que hasta la fecha no se ha informado sobre operativos o investigaciones que permitan frenar este delito que viene afectando a decenas de familias en el cercado de la ciudad.

Desde Emapisco se recordó que el robo de medidores de agua potable constituye un delito sancionado por el Código Penal Peruano. El artículo 185, referido al hurto simple, contempla penas de hasta tres años de cárcel, mientras que el artículo 194, sobre receptación, establece hasta cuatro años de pena privativa de libertad para quienes compren o comercialicen estos equipos.

La empresa exhortó a la población a denunciar cualquier hecho sospechoso a través del WhatsApp 960320059 o mediante el correo denuncias@emapisco.com, a fin de contribuir con las investigaciones.

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