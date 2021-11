Salud recorre El Carmen y zona alta de Chincha para identificar a contagiados

Las brigadas de la Unidad Ejecutora 401 – Salud Chincha, intervinieron en los sectores focalizados del distrito de El Carmen y la zona alta de la provincia para identificar a las personas que están infectadas de coronavirus. La jornada se complementa con la vacunación contra esta enfermedad y otros males. Pero, existen grupos que están renuentes en recibir la protección que de momento no es obligatoria en el país.

El director Richard Sifuentes Saravia precisó que en estas visitas casa por casa se realizan pruebas de descarte molecular a los hombres o mujeres que muestren algún síntoma de la peste. En caso de resultado positivo se pone en marcha el cerco epidemiológico y se tamiza a las personas que viven cerca. Esto con la finalidad de controlar la masificación del virus que convive desde marzo del 2020 con los chinchanos.

Distritos priorizados

Sifuentes señala que con esta estrategia ya se intervino en Sunampe, Grocio Prado, Pueblo Nuevo y Chincha Alta. Explicó que se han realizado más de mil pruebas de descarte y de esta muestra hubo cerca de 40 infectados. “Hemos encontrado personas sin vacuna y están con el Covid, gente joven de 18 años, 28 de 30. La juventud tiene que tomar conciencia y a seguir cuidándose”, recomendó el titular de Salud.

Como parte de esta intervención preventiva se vacuna no solo contra el coronavirus, sino también para prevenir la influenza y otras enfermedades. Además, se utiliza horario escalonado en el recorrido por las viviendas de modo que se pueda encontrar a todos los integrantes del hogar y ellos sean atendidos por las brigadas. La aceptación de la población es mayoritaria. No obstante, hay grupos que no aceptan las vacunas.

Según Sifuentes Saravia en el trabajo de campo que se realizó en la jurisdicción de Pueblo Nuevo se encontró con personas que por factor religioso no quieren recibir la vacuna contra el coronavirus. “No podemos obligarlos, pero queremos decirles que la vacuna está dando sus resultados. No vamos a ir en contra de su cultura, pero lo que queremos es que la población se vacune y que proteja su vida”, finalizó.