El Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del Centro Sismológico Nacional (CENSIS), informó que un sismo de magnitud 3.7 se registró a las 6:51:41 de la mañana de este domingo 5 de julio.
De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento sísmico tuvo una profundidad de 34 kilómetros y su epicentro se localizó a 62 kilómetros al suroeste del distrito de San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca, región Ica.
Intensidad fue de II-III en San Juan de Marcona
El IGP indicó que el sismo fue percibido con una intensidad de II-III en San Juan de Marcona, nivel considerado de percepción débil a moderada para la población.
Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños personales ni materiales como consecuencia del movimiento telúrico.
El Instituto Geofísico del Perú recuerda a la población la importancia de contar con un plan familiar de emergencia, identificar zonas seguras y mantener preparada una mochila para emergencias ante la ocurrencia de sismos de mayor magnitud.
Datos clave
- Fecha: domingo 5 de julio de 2026.
- Hora: 6:51:41 a. m.
- Magnitud: 3.7.
- Profundidad: 34 kilómetros.
- Epicentro: 62 kilómetros al suroeste de San Juan de Marcona, provincia de Nasca (Ica).
- Intensidad: II-III en San Juan de Marcona.
- Fuente: Instituto Geofísico del Perú (IGP).