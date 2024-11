Una madre de familia se encuentra en la suma preocupación, ya que su hijo menor de edad, lleva más de 13 días internado en el Hospital San Juan de Dios de Pisco, donde fue diagnosticado con apendicitis, sin embargo, necesitaría una referencia urgente a Lima, ya que presenta problemas en sus riñones.

Paciente grave

La progenitora indicó que su hijo de iniciales T.R.Y. de 12 años de edad, fue ingresado por emergencia el pasado 13 de noviembre al nosocomio pisqueño y ahora su situación se complica con sus riñones, ya que sufre fuertes dolores cuando orina con presencia de sangre.

“yo lo traigo por emergencia el 13 de noviembre a las 9:00 de la noche y no sabía que era apendicitis, el tenía un dolor en el abdomen, lo hago pasar por pediatría y me mandan para cirugía porque tenía fiebre, y de ahí lo devuelven. Luego la doctora me dice que vamos a sacar una ecografía, todos los exámenes, pero ya al día siguiente me dicen que tiene apendicitis y lo operan de emergencia el 14 de ese mes a las 3 de la tarde cuando ya se reventó”, declaró.

Añade que la intervención médica fue tardía, lo que habría complicado el estado de salud del menor, que después de tres días de la operación empezó a orinar con sangre, fuertes dolores en la vejiga, y al 5to día ya no podía orinar.

“La doctora solo me decía que quizá era el medicamento, le retiraron la medicina, pero seguía igual, dicen que es malformación. Luego lo llevamos a Ica donde la realizaron tomografía y ahí mismo me dijeron que debía pedir que lo trasladen a Lima, al Hospital del Niño, presumimos se le ha reventado el apéndice y le ha perjudicado el riñón”, añadió.

La familia del menor, agrega que en el nosocomio pisqueño no hay la especialidad de urología pediátrica, por ello debe ser referido a Lima, sin embargo, la larga espera continua, mientras el paciente soporta los dolores. “Mi hijo está muy adolorido, cuando orina le arde, tememos que pueda perder un riñón. Pido al director que interceda para que lo trasladen a mi hijo a Lima, él ahora está en el área de cirugía”, finalizó entre lágrimas, la Mamá del menor.

