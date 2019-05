Trabajadores del hospital San Juan de Dios denuncian falta de personal y equipos

Síguenos en Facebook

En una reunión que sostuvieron los empleados de los Sindicatos de Trabajadores del Hospital San Juan de Dios de Pisco se debatió sobre la problemática que vienen atravesando con respecto a la falta de personal médico especializado y equipos.

El encuentro, que se llevó en el patio de admisión del referido nosocomio, tuvo como objetivo plantear estas deficiencias al nuevo gobierno regional.

Los miembros de los sindicatos señalaron que estos problemas provienen de gestiones pasadas.

EQUIPOS. Asimismo, detallaron que entre los equipos que escasean están las sillas de rueda y camillas. Por otro lado, indicaron que existen equipos que no están siendo usados.

“Un equipo de rayos X digitalizado se adquirió hace un año y 6 meses y está paralizado. No funciona por falta de computadoras. También, en el laboratorio clínico, el analizador semiautomático está malogrado y estas situaciones no permiten una buena atención”, señaló el dirigente Julio Pisconte Rodríguez, quien reveló que esta condición fue dada a conocer a la gestión y no le dio solución.

A su turno la secretaria del Sindicato de obstetras, Pilar Greng, resalto que desde el año 2018 las profesionales que terminaron su Serums vienen solicitando la asignación para el grupo ocupacional, pero esta aún no se da.

“En otros gremios ha tenido éxito la asignación de función. Esperamos que la coordinadora de obstetras solicite la necesidad de personal, lo cual todavía no es factible”, señaló Greng.

HOSPITAL. Con respecto a la entrega del Hospital, el trabajador y consejero regional, Boris Díaz Huamán, aclaró que el Hospital se ha entregado financieramente porque antes eran 241 trabajadores y dentro del proyecto de construcción estaba un rubro de operación y mantenimiento donde había un crecimiento vegetativo y por eso se concursaron más de 200 plazas orgánicas, pero es necesario utilizar adecuadamente el recurso.

También estuvo el consejero Josué Cama, quien señalo que está gestionando que la comisión de Salud del Gobierno Regional sesione en el hospital y escuche a los agremiados para hacer una agenda de la compra de instrumentos.