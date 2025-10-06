La obra de pistas y veredas que se realiza en el cercado del distrito de Chincha Baja podría enfrentar retraso debido a trabajos que no fueron contemplados, oportunamente, en el expediente técnico. La consejera regional Aracelli Valentín Meza junto a funcionarios del Gobierno Regional de Ica visitaron la zona y observaron las situaciones diversas que deben corregirse de forma inmediata.

Múltiples observaciones

En marzo de este año se realizó la firma del contrato para la ejecución del servicio de transitabilidad con asfalto y veredas en las vías adyacentes a la plaza de armas de Chincha Baja. La inversión esta a cargo de la región con un monto de más de 14 millones de soles y con un plazo de 240 días calendario para su culminación, siendo la entrega de terreno en abril. Teniendo en cuenta esa fecha se estimaba su término en noviembre.

Sin embargo, han surgido observaciones que podrían retrasar los trabajos. Valentín Meza convocó a la Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional de Ica para efectuar fiscalización y supervisión en la mencionada obra. Esta acción se realizó en la víspera identificándose que debe realizarse el cambio y reubicación de postes, cajas termoplásticas, entre otras, además de cambios de tuberías de desagüe por deterioro.

La consejera señala que esta obra se ejecuta mediante convenio entre la región y la Municipalidad Distrital de Sunampe y es esta última la que ha diseñado el expediente técnico. “Sabemos que nuestros vecinos no están de acuerdo con el diseño, sardineles y reducción de calles, pero debemos aclarar que la municipalidad es quien diseñó el expediente y nosotros como región solo ejecutamos lo que ellos han solicitado y aprobado”, aclaró.

Con relación a los postes, que requieren ser cambiados por presentar exposición de fierros y otros cambiados de lugar, se identificó que dichas estructuras pertenecen tanto a la concesionaria del servicio de electricidad, como a una empresa de telecomunicaciones. En ese extremo, Aracelli Valentín exigió a “las empresas atender de manera urgente con estos cambios para evitar alguna desgracia”, puntualizó.

Cabe señalar que, el expediente técnico de la obra corresponde a la Municipalidad Distrital de Chincha Baja que se encuentra bajo la gestión de la alcaldesa Mirtha Hernández, quien estuvo presente en el acto de entrega de terreno.

VIDEO RECOMENDADO