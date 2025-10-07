Un trágico accidente de tránsito ocurrido la madrugada del domingo 5 de octubre en el Óvalo El Carmelo, en la ciudad de Ica, dejó como saldo la muerte de la cirujano dentista Érika Ormeño Mitacc, de 55 años, y a su hermano gravemente herido.

Tragedia vial

Ambos regresaban a sus hogares luego de participar en una jornada gallística en la urbanización San Joaquín, cuando el Volkswagen escarabajo de placa D4H-440, en el que viajaban, colisionó violentamente contra un bus de transporte público de la empresa “Jaksa” (placa B8F-440).

Según las primeras investigaciones, el siniestro ocurrió cuando el pequeño vehículo intentaba incorporarse a la carretera Panamericana Sur desde el óvalo. El impacto fue tan fuerte que el automóvil quedó completamente destrozado en su parte delantera. Los vecinos de la zona alertaron de inmediato a las autoridades, lo que permitió la rápida intervención de los bomberos voluntarios y personal del SAMU, quienes rescataron a los ocupantes atrapados entre los fierros retorcidos.

El conductor, José Julio Ormeño Mitacc, fue trasladado con heridas graves al Hospital Regional de Ica, donde permanece internado bajo pronóstico reservado. Lamentablemente, su hermana Érika Ormeño Mitacc, quien viajaba en el asiento del copiloto, no resistió el impacto y perdió la vida poco después de llegar al nosocomio.

Érika Ormeño era egresada de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica y ejercía su profesión desde hace varios años, siendo muy apreciada en su entorno por su trato amable y vocación de servicio. Su partida deja un vacío irreparable en todos quienes compartieron con ella momentos de trabajo y amistad.

