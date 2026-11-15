Vecinos del Pueblo Joven prolongación Mollendo expresaron su preocupación por el riesgo que enfrentan sus viviendas debido a las filtraciones de agua provenientes del río Ica, que estarían debilitando las bases de varias construcciones.

Cimientos debilitados

Los moradores señalaron que algunos tramos presentan hundimientos, desprendimiento de tierra y huecos debajo de los cimientos, por lo que temen que sus casas puedan desplomarse.

Durante un recorrido por la zona, se constató que el agua viene discurriendo por detrás del muro de protección y que, en algunos sectores, ya habría alcanzado las bases de las viviendas. Una de las moradoras indicó que parte del terreno cedió durante la madrugada.

“A las dos de la mañana se ha caído todo el muro de arena y el agua todavía se está metiendo por abajo. Tengo miedo de que mi casa se caiga”, manifestó.

Ante esta situación, los vecinos solicitaron que la empresa contratista continúe con los trabajos de relleno y refuerce los sectores más vulnerables. Aunque señalaron que están de acuerdo con la ejecución de la obra, cuestionaron que algunos tramos permanezcan sin protección suficiente y pidieron mayor maquinaria para acelerar los trabajos.

“Lo que nosotros pedimos es que vengan a rellenar lo más pronto posible, porque el daño no es para mí, es para todos”, expresó otro morador.

Asimismo, exigieron la presencia del ingeniero responsable de la obra y la supervisión de las autoridades para verificar las afectaciones. Los moradores temen que las filtraciones, sumadas a los constantes movimientos sísmicos y al incremento del caudal del río, agraven los daños en sus viviendas. Por ello, pidieron que el relleno se complete cuanto antes y alcance todos los sectores expuestos para evitar posibles colapsos.

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