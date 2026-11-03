Familias del sector Santa María Reina, ubicado en el caserío San Martín (Ica), denunciaron que desde el pasado 7 de octubre soportan constantes colapsos del sistema de desagüe, cuyas aguas servidas ingresan a sus viviendas y afectan sus actividades cotidianas. Gerónimo Cajo, morador de la zona, manifestó que la situación se ha vuelto insostenible, especialmente porque en los hogares viven niños, bebés y adultos mayores que permanecen expuestos a estos desperdicios.

Contaminación en la zona

El vecino explicó que el problema se presenta reiteradamente durante el día y, en algunas ocasiones, hasta cuatro veces en una misma jornada. Incluso, los atoros se producen durante la madrugada, alrededor de las 3:00 a. m., cuando las aguas residuales comienzan a rebalsar por los inodoros e ingresar a las casas.

“Ya no podemos ni dormir de noche, teníamos que salir con los baldes de las aguas de adentro de la casa para botarlo hacia afuera”, relató.

Según detalló, en este sector existen aproximadamente 12 viviendas, seis hacia un lado y otras seis hacia el extremo contrario, aunque las más perjudicadas serían las ubicadas en el sector A, especialmente las viviendas A5 y A6. Cajo indicó que los malos olores y la presencia de aguas servidas han afectado también sus plantas y animales, mientras que durante las horas de alimentación algunas familias se ven obligadas a salir de sus casas debido a las condiciones insalubres.

Respecto a las posibles causas de los constantes colapsos, el morador señaló que el encargado del sistema de bombeo les habría indicado que los fusibles del transformador se encuentran averiados y que, ante la falta de funcionamiento eléctrico, el motor viene operando con petróleo. Sin embargo, aseguró que el combustible se agota y también se presentan problemas con las baterías, ocasionando que el sistema deje de funcionar y nuevamente se produzcan los atoros.

Ante la falta de una solución, Gerónimo Cajo acudió nuevamente a la EPS Emapica para presentar una solicitud y exigir atención. Según contó, inicialmente le informaron que el trámite podía demorar aproximadamente un mes, pero debido a la gravedad del problema le indicaron que en cinco días debería recibir una respuesta y regresar para conocer qué medidas se habían adoptado. El morador cuestionó que los usuarios tengan que insistir constantemente pese a cumplir con el pago del servicio.

El poblador también manifestó su preocupación por que, además de los colapsos del desagüe, existen problemas relacionados con el abastecimiento de agua potable y algunas piletas del sector que todavía no reciben atención. Asimismo, cuestionó que no se haya gestionado oportunamente la intervención de Electrodunas para solucionar las fallas eléctricas que, según la explicación recibida del encargado del bombeo, estarían afectando el funcionamiento del sistema.

“Que no se olviden de nosotros, queremos la más pronta solución, porque hay niños y adultos mayores”, expresó Cajo, al advertir que las familias ya no pueden seguir viviendo entre los constantes rebalses y malos olores.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO