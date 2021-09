Un grupo de vecinos de las urbanizaciones San Isidro y Puente Blanco, en el Cercado de Ica, vienen haciendo la denuncia pública por contaminación ambiental y atentado contra la salud, ante los gases tóxicos que emana un colector principal de desagüe que afecta a las familias.

Problemas respiratorios por olores fétidos

Sergio Pablo Alpaca Cutire precisó que los residentes de la calle Los Gladiolos en la Urb. San Isidro, se ven afectados por los olores fétidos, los cuales se concentran en horas de la mañana y por la noche, o cuando existen presencia de fuertes vientos. Señaló que las tuberías de alcantarillado son de cemento y llevan más de una década sin cambios, por lo cual la red colectora de desagüe ubicada en el óvalo de la Av. Los Maestros (frente a Plaza Vea), no tendría la capacidad de resistir todas las aguas contaminantes de algunas zonas de la ciudad, a ello se le suma el tránsito vehicular de unidades de carga pesada por la carretera, originando que se presenten hundimientos en algunos puntos aledaños a la zona.

“Este colector tiene más de 10 años de antigüedad, son conexiones de cemento que ya están dañadas y emiten olores fétidos a cualquier hora del día, presentamos un memorial a Emapica donde 130 vecinos de Los Gladiolos mostraban su malestar, pero hicieron caso omiso, inclusive me he enfermado de los pulmones y no puedo dormir en la noche por la contaminación ambiental, porque este colector solo este tapado superficialmente y no existe un trabajo adecuado”, declaró.

Tuvo que dejar su hogar

Por su parte Beatriz Valverde Málquez, vecina de la calle Regional en Urb. Puente Blanco, sostuvo que en la zona se presenta el mismo panorama ya que no existen obras adecuadas para el desfogue de los gases tóxicos, teniendo que respirar el aire contaminado, además manifestó los olores se acrecientan al mediodía cuando ingiere sus alimentos, indicó que teme que aparezcan enfermedades a consecuencia de las aguas residuales.

“Por esta situación me fui a vivir a otro lugar, porque el aire estaba contaminado, hace 3 años no puedo vivir en mi casa, porque ya me han detectado alteración en mi sangre, alergias, problemas pulmonares y problemas en los ojos. Estos gases son intermitentes y se producen por el movimiento de las aguas residuales, en horas punta como al mediodía o en la noche, donde los olores son insoportables”, sostuvo.

En tanto en la zona se desarrolló una diligencia de constatación, a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, con la participación de funcionarios del Ministerio de Vivienda, Sunass y Emapica, ahí se obtuvo la declaración indagatoria de los vecinos y las instituciones, para continuar con las investigaciones de ley respecto al tema de contaminación del medio ambiente.