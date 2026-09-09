La Contraloría emitió un informe de auditoría de cumplimiento (periodo de evaluación del 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2025) referido a la recepción, distribución y disposición final de equipos ventiladores mecánicos adquiridos durante el periodo 2020 a 2022 en el Hospital Regional de Ica.

Control en el nosocomio

Tras la fiscalización, se indicó que servidores y funcionarios inobservaron la custodia, protección y conservación de 22 equipos adquiridos por el Hospital Regional de Ica durante los años 2020 a 2022, derivando en la pérdida de los mismos, permitiendo incluso la venta como chatarra de uno de ellos, situación que afectó el normal funcionamiento de la administración pública, el cumplimiento de la finalidad pública y la legalidad y probidad con la que debe conducirse todo servidor público, generando perjuicio económico por 2 millones 468 mil 841,32. soles.

“Se identificó que, durante los años 2020 al 2022, a través de 11 contrataciones directas, la Entidad adquirió 48 equipos ventiladores mecánicos, por un monto total de S/7 millones 098 mil; de los cuales 22 equipos no se encuentran físicamente en las unidades de Pediatría Hospitalización, Neonato Intensivos, Cuidados Críticos, Mantenimiento Hospitalario y Servicios Generales, Cuidados Intensivos Adulto y Emergencia”, señaló la Contraloría.

Enfatizaron en que no existe acto resolutivo que acredite su baja, préstamo, traslado u otra situación que acredite su ausencia, ni se ha evidenciado que los funcionarios o servidores responsables de su funcionalidad y custodia dichos bienes, haya presentado la denuncia correspondiente por pérdida o robo ante las instancias competentes.

Advirtiéndose que, cinco de estos ventiladores mecánicos, sin mayor sustento, fueron propuestos para su baja definitiva, por la jefa de la unidad de Control Patrimonial; dos ventiladores mecánicos marca Maquet, quedaron bajo la responsabilidad del entonces jefe de la Oficina de Mantenimiento Hospitalario y Servicios Generales; además, uno de los ventiladores mecánicos fue vendido como chatarra, sin que se hubiera emitido previamente la resolución que aprobara su baja y, a pesar de que el citado bien era un aparato eléctrico y electrónico.

“No obstante, en el caso materia de análisis, se verificó que el citado ventilador fue pesado y vendido entre el 12 y el 20 de febrero de 2025 como chatarra, sin que exista evidencia de haberse realizado previamente una evaluación técnica por el área competente, como es la oficina de Mantenimiento Hospitalario y Servicios Generales, que acreditara su obsolescencia o fin de su vida útil, pese a contar con menos de cuatro años de antigüedad desde su adquisición. Asimismo, la disposición física del bien se produjo sin que previamente se hubiera emitido la resolución administrativa que aprobara su baja patrimonial, contraviniendo las disposiciones de la Directiva n.° 0006-2021-EF/54.01″, se agrega en el informe.

Asimismo, 13 ventiladores mecánicos habrían permanecido en custodia de la jefatura de la unidad de Control Patrimonial sin que se les hubiera efectuado el mantenimiento o reparación; y uno de los ventiladores, una vez adquirido, fue entregado al jefe de la de oficina Mantenimiento Hospitalario y Servicios Generales, sin evidencia de que este lo hubiera trasladado a una unidad o área asistencial.

El informe de auditoría N° 011-2026-2-4829-AC fue elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) del Hospital Regional de Ica, y comunicado al director ejecutivo del nosocomio para efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los seis servidores público.

Asimismo, en el informe de control se informó sobre cinco servidores y funcionarios que inobservaron la custodia, protección y conservación de los 22 equipos. Cinco figuran con presunta responsabilidad penal.

Entre ellos Jefe de la Oficina de Mantenimiento Hospitalario y Servicios Generales, Alex Enrique Portillo Barrios, el jefe de la Unidad de Control Patrimonial, Liz Isabel Pineda Gutiérrez, la jefa de la Oficina de Logística, Leyvi Klara Pretill Escobar, la directora ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Administración, Gicela Marlene Hernández Castillo y el jefe de la Oficina de Mantenimiento Hospitalario y Servicios Generales, Gustavo Alberto Suarez Soria.

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