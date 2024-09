El prófugo de la justicia Vladimir Cerrón Rojas, nuevamente habría burlado los controles policiales. Se presume estuvo escondido en una exclusiva vivienda en el condominio Alto Prado B-15, en la provincia de Ica.

Revelador informe

El sentenciado por el delito de colusión lleva 339 días prófugo de la justicia. Punto Final emitió un reportaje donde se revelan más detalles del presunto paso de Cerrón Rojas por Ica. El viernes 6 de setiembre a las 10:00 de la mañana, agentes de la Dirección Contra la Corrupción y del Frente Policial Ica con fiscales anticorrupción, irrumpieron en la casa ubicada en la zona antes mencionada, sin embargo, no se halló al sentenciado líder de Perú Libre.

La policía ejecutó el allanamiento y descerraje y luego de más de dos horas de inspeccionar el domicilio con apoyo de fiscales, se retiraron sin ningún indicio, la vivienda estaba deshabitada e información preliminar señala que no vive nadie ahí hace más de medio año. El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, indicó que, “estuve en Ica para entregar a 25 efectivos policiales, pero adicionalmente habíamos tenido la información de la presunta ubicación del señor Cerrón”, dijo ante el Congreso.

El jefe del Frente Policial Ica, Manuel Vidarte Perrigo, precisó como se obtuvo el dato de la presunta presencia de Cerrón Rojas en esa vivienda, “fue por información abierta, se tuvo conocimiento a través de una radioemisora en que un periodista, comunicador, mencionó que había está posibilidad. Toda información para nosotros es considerada valida y asertiva y la tomamos porque es de interés público, nos comunicamos con este comunicador para información adicional y se comunicó a la policía especializada”, declaró al dominical.

Se refiere a la información que fue dada por el locutor iqueño, Fernando Risco Huayanca, quien comentó en un medio de comunicación local sobre la presunta ubicación de Vladimir Cerrón en el mencionado condominio. Por ello el mando policial comunicó a sus superiores y la información llegó a la Dirección Contra La Corrupción de la PNP.

El informe reservado de la Dirección Contra la Corrupción de la NP, indicó que “luego de que el locutor Manuel Risco, propalará la información lo contactaron para más detalle, sin embargo, solo les alcanzó a decir que estaba supuestamente escondido en la casa de una ex autoridad de la provincia de Ica”.

Por esta declaración, la ex alcaldesa de Ica, Emma Mejía, quien es la única ex autoridad que vive en ese condominio señaló, “He vivido ahí hace 6 meses deje ese domicilio porque era alquilado, y en esa casa no vive nadie, el problema que conlleva es por la declaración de un pseudo periodista, donde da a entender que una ex autoridad hablando en femenino, tendría al señor Vladimir Cerrón”, dijo.

Cabe señalar que el Mininter aumentó a 200 mil soles la recompensa ofrecida a quienes proporcionen información que lleve a la captura del exgobernador regional de Junín, quien aún continúa participando en conferencias por Tiktok, también mensaje en la red social “X” manteniéndose conectado con total impunidad.

