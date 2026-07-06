La oficina zonal de Chincha, de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Ica junto a los prestadores de servicios turísticos invita a los turistas para conocer Chincha en las próximas festividades por aniversario patriótico.

Feriado nacional

Los representantes de ambas instituciones se reunieron en el evento “Juntamos Sabores: creamos experiencias”, para extender el llamado a los extranjeros y población nacional para visitar la ciudad y deleitarse con su gastronomía, teniendo como plato bandera la carapulcra con sopa seca, sus productos vitivinícolas, así como sus dulces.

Además de promover sus atractivos turísticos, la cultura afrodescendiente, artesanía grociopradina, entre otras actividades que pueden realizarse en la provincia, considerada benemérita a la patria.

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