El Comando Unificado Pataz incautó un importante arsenal de guerra y detuvo a 68 personas durante la operación “Caballo de Troya”, ejecutada en el anexo Pueblo Nuevo, en la provincia de Pataz, región La Libertad.

La intervención forma parte de las acciones contra la minería ilegal y el crimen organizado en la zona.

El operativo se realizó en la madrugada del 1 de mayo, tras labores de inteligencia que alertaron sobre la presencia de armamento ilegal. En la acción conjunta participaron las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, quienes lograron asegurar el área y proceder con la intervención.

Como resultado, se incautaron fusiles Galil, un fusil de francotirador, un fusil automático ligero FAL, subametralladoras, municiones de diversos calibres y explosivos. Todo el material fue puesto a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

Las 68 personas detenidas quedaron bajo investigación del Ministerio Público y la Policía. Según las autoridades, 67 de ellas provendrían de otras regiones, lo que evidenciaría la presencia de redes criminales organizadas en la zona.

El Comando Unificado Pataz calificó la intervención como uno de los golpes más importantes desde su creación, debido al volumen del armamento incautado.

Además, informó que sus operaciones han generado pérdidas cercanas a S/ 250 millones a las actividades ilícitas, reafirmando el compromiso del sector Defensa en la lucha contra la criminalidad y el mantenimiento del orden interno.

🚨 Golpe clave contra la minería ilegal en Pataz



​El trabajo articulado de las FF. AA. y la PNP continúa dando resultados contundentes. Durante la última intervención, se logró la captura de 68 personas y el decomiso de armamento de guerra que alimentaba la violencia en la zona. pic.twitter.com/zkB3gGyk03 — Mindef Perú (@MindefPeru) May 2, 2026