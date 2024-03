Las agroexportaciones de La Libertad alcanzaron un valor de US$ 202 millones en enero de este año, un crecimiento del 61.6% respecto a la cifra del mismo mes de 2023, según datos de Sunat consignados por ComexPerú en su último semanario.

Con este resultado, la referida región concentró el 19% de las agroexportaciones totales del Perú en el primer mes del año, lo que la posiciona como el segundo departamento de origen de las agroexportaciones en el mes de análisis a nivel nacional. La Libertad solo fue superada por Ica, con un valor exportado de US$ 374 millones; y se ubicó por encima de Lima (US$ 152 millones, +35.7%), Piura (US$ 101 millones, -41.8%) y Lambayeque (US$ 55 millones, -29.5%).

De acuerdo con las cifras oficiales, el principal producto agrícola exportado por La Libertad fueron los arándanos, que registraron un valor de US$ 142 millones, el 70.3% de las agroexportaciones del departamento.

“Si bien el resultado de nuestras agroexportaciones en enero fue bastante positivo en valor, aún veríamos los estragos ocasionados por las condiciones climáticas, que mermarían el desempeño de estos envíos al mundo”, advirtió ComexPerú.

El gremio consideró que, para revertir dicha situación, urgen obras que aseguren la dotación del recurso hídrico o amplíen las hectáreas de cultivo destinadas a la agroexportación.

“Hay grandes proyectos de irrigación entrampados que no tienen cuándo iniciarse, por lo que sería difícil apuntar a ampliar nuestra oferta exportable de productos agrícolas”, resaltó.

Agroexportaciones totales

De acuerdo con las cifras de la Sunat, las exportaciones agrícolas del Perú sumaron US$ 1,062 millones en enero, un alza del 23.2% frente al mismo mes del 2023. Entre los principales productos exportados destacaron las frutas (uvas frescas y arándanos) y el café en grano verde, que lideraron el ranking de la canasta agroexportadora nacional. En conjunto sumaron US$ 610 millones, cifra que representó el 57.5% del total de las agroexportaciones al mundo.

En detalle, las exportaciones de uvas frescas sumaron US$ 316 millones, un incremento interanual del 2.9%. No obstante, el volumen exportado ascendió a 104,315 toneladas, lo que representó una disminución del 17.5%. Por su parte, las exportaciones de arándanos sumaron un valor de US$ 211 millones y un crecimiento del 183%. Por otro lado, el valor exportado del café en grano verde fue de US$ 82.9 millones, un 40.2% mayor que en enero de 2023.

Con relación a los principales países de destino de las agroexportaciones peruanas, Estados Unidos lideró el ranking, al concentrar un 41.1% de los envíos al mundo, con un valor de US$ 437 millones (+21%). Le siguieron Países Bajos (US$ 126 millones, +30.1%), México (US$ 51.4 millones, +93.8%), España (US$ 41.9 millones, +38%) y China (US$ 40.7 millones, +17.6%).