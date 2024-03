El alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Mario Reyna Rodríguez, reveló que desde hace unas semanas estaría siendo víctima de reglaje.

La autoridad edil ha realizado la denuncia correspondiente ante la Policía y ha entregado evidencias del seguimiento que desconocidos le harían cada vez que abandona su despacho.

Se desconoce cuál es el objetivo de dichas personas, pero por precaución las autoridades competentes ya están notificadas de esta extraña situación.

Fotos y videos

En efecto, la Policía ya tiene en sus manos videos y fotos que el burgomaestre ha entregado como muestra de que lo están vigilando; incluso, lo habrían seguido a eventos en Lima, donde acudió para cumplir con actividades propias de su función.

Se supo que Mario Reyna ha cedido a la Policía videos en los que desconocidos lo graban en el aeropuerto Jorge Chávez, en Lima. También lo han captado saliendo de un restaurante y otro donde acude a un conocido club de Trujillo.

En redes

Dichas imágenes fueron publicadas en cuentas de la red social Facebook y es así como el alcalde se percató de que lo estaban siguiendo.

“La Policía Nacional me ha pedido las imágenes y ya se las he cedido. Más no conozco sobre los resultados de las investigaciones”, manifestó de manera muy escueta.

No obstante, se conoció que el burgomaestre ha tenido que mantener un cuidado especial cuando sale a cumplir sus funciones o actividades de corte personal, pues aún la autoridad policial no ha logrado establecer qué estaría sucediendo.

Cabe indicar que algunos de estos videos han sido publicados en una cuenta de Facebook que presuntamente le pertenece al suspendido alcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán.