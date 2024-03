Cuatro de los siete congresistas de La Libertad votaron a favor del Proyecto de Ley 7278, que deroga el Decreto Legislativo 1607, que buscaba frenar el avance de la minería ilegal y fortalecer el proceso de formalización.

La disposición, ahora anulada, facultaba a la Policía a tomar acciones frente a la tenencia ilegal de materiales explosivos en actividades mineras ejecutadas por personas con inscripción suspendida en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Esto, según la Cámara de Comercio, podría entorpecer las acciones que se vienen ejecutando en la provincia de Pataz, en donde organizaciones criminales que incursionaron en la minería ilegal desataron un baño de sangre.

Así se movieron

Durante el último pleno, los parlamentarios Víctor Flores (Fuerza Popular), Roberto Kamiche (Cambio Democrático Juntos Por el Perú), Juan Burgos (no agrupado) y Carlos Alva (no agrupado) votaron a favor de derogar el Decreto Legislativo 1607.

El único que votó en contra fue Diego Bazán (Avanza País). En tanto, la apepista Magaly Ruiz marcó asistencia, pero no votó, mientras que Héctor Acuña (no agrupado) no asistió.

La Cámara de Comercio de La Libertad lamentó la decisión de los congresistas porque “solo incentiva la informalidad, corrupción, el crimen organizado y el desaliento a la minería formal”.

“Sorprende este retroceso por parte de los congresistas, quienes al igual que el resto de autoridades están llamados a actuar y proponer, dentro de sus facultades, iniciativas que permitan reestablecer la paz social y el orden; no lo contrario”, indicó a través de un pronunciamiento.

Quieren más

El presidente de la Federación de Mineros Artesanales de La Libertad, Pedro Tacanga, indicó que ahora buscarán revertir una ordenanza regional que permite la fiscalización del transporte de mineral.