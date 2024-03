El año escolar inició ayer en la región La Libertad contra viento y marea. La ceremonia de apertura de clases se dio en el colegio Liceo Trujillo, plantel que, según su director José Luis de la Cruz, tiene una serie de carencias; pero sí puede recibir a sus estudiantes. Sin embargo, en otras zonas la realidad es otra, pues alumnos tuvieron que regresar a sus casas porque su institución educativa no contaba con los servicios básicos.

Realidad

Los 800 estudiantes del plantel La Cantera, en el centro poblado El Milagro (Huanchaco), asistieron ayer ilusionados a su primer día de clases. Sin embargo, luego de la ceremonia de bienvenida, los directivos del colegio tuvieron que solicitarles que retornen a sus casas, porque les habían cortado la energía eléctrica, lo que también los dejó sin agua debido a que no podían bombear el líquido a los tanques.

“Las clases todavía no se van a iniciar porque no tenemos las condiciones adecuadas, se nos ha cortado el fluido eléctrico hace algunos días y no se ha repuesto todavía. Ese fluido eléctrico es necesario para poder bombear agua a los tanques y de ahí surtir a los servicios higiénicos. Por la salud de los estudiantes no podemos iniciar las clases hasta que se reponga el servicio eléctrico”, indicó el director de la institución educativa, Carlos Vergara.

Agregó que la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) les informó que ya hicieron el pago, por lo que, de reponerles el servicio hoy, convocarán a los estudiantes para que vuelvan a las aulas.

Correo consultó sobre esta denuncia al gerente de Educación, Martín Camacho, quien ayer participó de la apertura del año escolar en el colegio Liceo. Ahí aseguró que los directivos de este colegio “no han informado” sobre la falta de estos servicios.

Hay que precisar que la semana que pasó ya se había advertido sobre la falencia de algunos colegios. La consejera por Trujillo Verónica Escobal visitó tres instituciones educativas en Alto Trujillo y verificó que ahí tampoco contaban con servicio de agua.

Sin techo

En el distrito de Florencia de Mora, el director del colegio Francisco Bolognesi denunció que no pueden desarrollar las clases de educación física porque la estructura metálica de uno de los techos colapsó.

“Gracias al apoyo del alcalde de El Porvenir (Juan Carranza), el año pasado, en noviembre, se pusieron dos toldos en el patio principal y en la losa en donde se desarrolla educación física. Sin embargo, no han pasado ni cuatro meses y parte de la estructura metálica de uno de los techos ha colapsado”, declaró a Exitosa Trujillo el director de ese plantel, Aldo Tirado Arrástegui.

El secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) La Libertad, Sergio Pinedo Esquivel, también denunció la mala infraestructura de los colegios y la falta de agua y electricidad.

“Hay faltas graves en la infraestructura especialmente, por ejemplo, en módulos de servicios higiénicos, instalaciones eléctricas y conectividad”, aseguró.

A las aulas

Ayer en la región más de 500 mil alumnos retornaron oficialmente a clases en más de 4,500 instituciones educativas.

El inicio del año escolar se dio en el colegio Liceo, en donde el gobernador César Acuña se comprometió a renovar el convenio con el municipio de Trujillo que permitirá reconstruir ese plantel. Recordó que ya se destinaron S/ 14 millones para estos trabajos, que tendrán un costo total de S/ 30 millones.