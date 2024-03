Han pasado 11 años desde que se construyó el complejo deportivo Mochica Chimú. Una obra emblemática del exalcalde de Trujillo, César Acuña, que debía albergar los Juegos Bolivarianos del 2013. Esta obra posibilitó la destrucción del famoso y recordado complejo Chicago, cuya historia todavía sigue vigente en La Libertad. El procurador de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Martín Salcedo Salazar, reveló a Correo que inició acciones para evitar más impunidad ante el evidente perjuicio.

VER MÁS: César Acuña postularía a la presidencia del Perú el 2026

Cuestionable

A nivel regional, según reveló recientemente la Contraloría, hay 78 obras paralizadas. En esa larga lista figura el complejo, que no genero el impacto positivo que se prometió hace más de una década, cuando se colocó la primera piedra de esta obra valorizada en más de 103 millones de soles. En ese sentido, Martín Salcedo precisó que ya pidió a la Contraloría General de la República que le envié el informe de auditoría N°925-2015.

“En principio tengo que tener toda esa documentación porque de verdad que en la municipalidad no existe y no hay mayor conocimiento de que se haya accionado contra los funcionarios y autoridades ante el perjuicio grave y económico que se ha ocasionado con adelantos a trabajos que no estaban avanzados, con presentación de ‘cartas fianzas falsas’, y eso no puede quedar impune”, afirmó.

Además, el funcionario especialista en defender los intereses del Estado, mencionó que ha solicitado a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República una copia íntegra del informe de investigación que realizó dicho grupo de trabajo durante el periodo 2014-2015.

“En relación con las irregularidades detectadas en la gestión de César Acuña, en su calidad de alcalde de la provincia, particularmente en lo concerniente al Complejo Chicago”, se precisa en el documento que fue cursado el pasado 28 de febrero.

“He solicitado la remisión de los estudios e informes que en su oportunidad han determinado responsabilidades. Uno por parte de la Contraloría General de la República y otro por el Congreso de la República”, mencionó Salcedo.

No se cumplió

De acuerdo con el contrato entre la Municipalidad Provincial de Trujillo y la empresa Consorcio Chicago II, integrada por Constructora Málaga Hnos. S.A. y FCC Construcción S.A., en el complejo se tenía que construir el estadio de atletismo Chan Chan, el polideportivo Huaca del Sol y el coliseo Huaca de la Luna. Actualmente, solo funciona el estadio, pero en pésimas condiciones. Lo demás está en completo abandono.

“Incluso hay irregularidades, por ejemplo, que funcionarios municipales del 2007, 2008, 2010 y del 2014 exhibirían enriquecimientos indebidos. Yo el 2 de febrero del año en curso he cumplido un año desde que me han repuesto en el cargo, pero vamos a tomar acciones, no habrá impunidad”, añadió el procurador edil.