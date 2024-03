El Ministerio de Educación y la Gerencia Regional de Educación de La Libertad tienen todo listo para iniciar el año escolar 2024 este 11 de marzo. Sin embargo, hay instituciones educativas que no están preparadas porque, simplemente, no reúnen la condiciones para arrancar esta nueva etapa. En el distrito Alto Trujillo, las clases empezarán y, por lo menos, en tres colegios fiscalizados por la consejera regional Verónica Escobal quedó demostrado que no tienen ni una gota de agua.

La pasan mal

“Es lamentable que el sector Educación siga relegado. En Alto Trujillo vemos que las clases van sí o sí este 11 de marzo, pero no existen las condiciones necesarias. No hay agua, hay una mala infraestructura y el mobiliario está en malas condiciones”, detalló Escobal.

El primer colegio que visitó la autoridad regional fue la Institución Educativa Virgen del Carmen, ubicada en el Barrio 5 A. Más de 2 mil alumnos de los niveles primaria y secundaria fueron matriculados. Ahí, tanto padres de familia como docentes afirman que a pesar de que existe un proyecto para reconstruir la infraestructura del colegio, este no es considerado como una prioridad. Además, no tienen el recurso hídrico.

“La base fundamental es el agua, y necesitamos bastante el líquido elemento. Es por ello que le pedimos a la autoridad competente que atienda esa necesidad, debe ser una prioridad; no importa si lo hace el alcalde, el gobernador o el presidente, queremos que se atienda de inmediato, así como la reconstrucción de nuestra institución educativa”, señaló la profesora Dora Vásquez Narciso.

Abandonados

Si la infraestructura de la institución educativa Libertad, ubicada en el barrio 1 de Alto Trujillo, pudiera ser calificada con una nota, definitivamente estaría desaprobada. Ahí, los alumnos de primaria y secundaria, así como los docentes de ambos niveles, están obligados a compartir los servicios higiénicos. Además, el cerco perimétrico y las aulas son de madera y material prefabricado. Este plantel se mantiene en pie por el esfuerzo de sus alumnos, padres de familia y directivos.

“Este colegio tiene una muy mala infraestructura. Si alguien quiera agua, acá definitivamente no la va a encontrar. Veo que hay un esfuerzo por parte de los docentes y los padres de familia, pero no es suficiente. Las condiciones para empezar el año escolar no están dadas, pero no hay otra opción. Urgen acciones contundentes en este sector clave para el desarrollo de nuestra región”, añadió la consejera Verónica Escobal.

Reclamos

Diana Valderrama, madre de familia de la institución de nivel inicial N° 2254, también ubicado en el Barrio 1 de Alto Trujillo, demandó mayor seguridad y agua. Según indicó, el año pasado, delincuentes ingreso al jardín y se llevaron dos televisores nuevos de 55 pulgadas.

“El año pasado se robaron dos televisores y nadie reclamó nada. Nosotros necesitamos que nos apoyen con un vigilante, se quedó en que podían atendernos con ese pedido, pero al final quedó en nada hasta el día de hoy. No queremos que este año sea igual”, indicó.