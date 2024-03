De “sospechoso” calificó el alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Mario Reyna Rodríguez, el hecho de que alguien haya usurpado la identidad del regidor Jorge Vásquez Tirado para ingresar una solicitud a Secretaria General pidiendo su vacancia por entregar 20 patrulleros a la Policía sin autorización del Concejo.

En efecto, fue el propio concejal el que sorprendió al sostener que habían usurpado su nombre y falsificado su firma para elaborar el documento con el que se pedía iniciar un proceso para sacar del cargo al burgomaestre.

“Me enteré por los medios de comunicación de este hecho y de inmediato me puse en comunicación con el secretario general y me dijo que tenía en su despacho la solicitud de vacancia, pero como hemos estamos trabajando, le he dicho que el lunes la vamos a revisar. Bueno, es un poco sospechoso lo que ha pasado, pero hay que indagar para saber qué ha ocurrido realmente”, señaló el alcalde.

Controversia

Mario Reyna dijo que no hay que olvidar que hace solo unas semanas estuvo en controversia el hecho de que él haya decidido apoyar a la Policía Nacional al ceder 20 patrulleros para implementar junto a la Policía Nacional el patrullaje integrado.

“A la luz de los hechos ha quedado en evidencia que el patrullaje integrado ha dado buenos resultados, pues en lo que va del mes de marzo no tenemos un solo muerto producto del crimen organizado; entonces, se está dando los resultados y ¿por qué no apoyar?”, enfatizó.

PUEDE LEER: Unos 200 locadores son evaluados en la Municipalidad Provincial de Trujillo

Errado

En ese sentido, el burgomaestre sostuvo que si para el regidor Jorge Vásquez eso es una causal de vacancia, entonces está “errado” y le pediría que “recapacite”.

“Pero al margen de todo eso, hay que investigar todo esto”, agregó.

En este punto, hay que indicar que el regidor Jorge Vásquez ha sido bastante enfático en sostener que no fue él quien ingresó esa solicitud de vacancia contra Mario Reyna y está seguro de que eso se probará con las imágenes de las cámaras de seguridad.

Caso Fernández

De otro lado, en declaraciones a N60, Mario Reyna declaró que seguirá trabajando al frente de la MPT hasta que se resuelva la vacancia del suspendido burgomaestre Arturo Fernández Bazán.

“Nosotros estamos llanos a colaborar hasta el mes que viene, dos meses, tres meses, yo no tengo inconveniente, hay un sacrificio de por medio. Puede haber discrepancias con lo que ha enviado el secretario general de la Municipalidad de Trujillo al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y yo analizo la discrepancia. El tiempo que tarde es completamente independiente”, manifestó Mario Reyna.