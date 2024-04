El regidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) Jorge Vásquez Tirado reveló que la gestión del alcalde Mario Reyna Rodríguez aún no cuenta con un plan de desalojo y reubicación de comerciantes ambulantes del centro de Trujillo.

Sin embargo, ayer por disposición del burgomaestre, agentes de la Unidad de Comercio Ambulatorio e Informal (UCAI) e Intervenciones Rápidas Municipales de Trujillo (IRAM) tomaron por sorpresa a cientos de comerciantes informales que vendían sus productos en los alrededores del Mercado Zonal Palermo (exMayorista) y los desalojaron.

Mientras, los ambulantes de las avenidas Eguren y Los Incas fueron reordenados para no generar congestión de vehículos y peatones.

“He conversado con el gerente de Seguridad Ciudadana (César Campaña) y me ha comentado que están elaborando un plan para reubicar a los comerciantes ambulantes a otro sitio, pero ese plan lo harán llegar al Concejo en unos 15 o 20 días todavía”, manifestó el concejal.

En ese sentido, Vásquez señaló que la disposición de retirar a los comerciantes ambulantes debe contemplar un plan que permita la sostenibilidad y evitar que los comerciantes informales y ambulantes regresen a los lugares de donde fueron retirados. No podemos botarlos así por así y no dejarlos trabajar. Se les tiene que reubicar. La municipalidad tiene que dinamizar la economía y no decirles no vendan y váyanse a su casa”, indicó.

El alcalde Mario Reyna anunció que los operativos serán continuos para evitar que los ambulantes vuelvan a tomar el control de las áreas públicas.

Luis Verdi Ávila, gerente de Desarrollo Económico de la MPT, comentó que se está trabajando en la actualización de la data en cuanto a comerciantes ambulantes en Trujillo y se estima que hay ocho mil.

“Sé también de un plan bien diseñado que se está implementando para ver la posibilidad de reubicación”, acotó sin revelar más detalles.

