Deivi Junior Romero Ullilen, alias “Jorobado Deyvi”, presunto cabecilla de la organización criminal “Los Compadres”, será extraditado desde la República de Argentina para ser procesado en Perú. El detenido es vinculado a asesinatos, extorsiones y atentados perpetrados en la región La Libertad.

Oficial

La medida fue oficializada mediante la Resolución Suprema N° 016-2026-JUS, refrendada por el presidente de la República, José Jerí; así como por los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, y de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela.

La norma se sustenta en la opinión favorable emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República y en la recomendación de la Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas.

De acuerdo con el documento, la solicitud de extradición fue formulada por el Segundo Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, en el marco de las investigaciones que se siguen contra Romero Ullilen por su presunta participación en graves delitos vinculados al crimen organizado.

El requerimiento se tramita conforme al Tratado de Extradición suscrito entre Perú y Argentina, vigente desde julio de 2006, así como a lo dispuesto en el Código Procesal Penal y el reglamento que regula los procedimientos de extradición.

Alias “Jorobado Deivi” fue capturado el 13 de noviembre de 2025 en Argentina, como resultado de un operativo conjunto entre la Policía Nacional del Perú y las fuerzas de seguridad argentinas.

Según informó el Ministerio del Interior, el cabecilla de la organización criminal “Los Compadres” contaba con una alerta roja de Interpol.