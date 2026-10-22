Golpe a la extorsión en Trujillo. Agentes de la Región Policial La Libertad atraparon a tres presuntos integrantes de dos bandas delictivas que operarían bajo la modalidad del cobro de cupos en este departamento.

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Amenazas

En un primer operativo, miembros del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Este detuvieron en el barrio 3A del distrito de Alto Trujillo a dos personas sindicadas de exigir una fuerte suma de dinero a una ama de casa.

Abram Esteban Alfaro Castillo (22), alias “Caballo”, y José Luis Zegarra Hurtado (41), apodado “Gordo”, estarían detrás del pedido de S/ 10,000 a la mujer, a quien amenazaban a través de mensajes de WhatsApp.

Durante la redada se incautaron dos celulares que estarían vinculados a las intimidaciones. Por ello, los intervenidos y los objetos decomisados fueron llevados a la sede policial para las investigaciones de ley.

Equipos

En otro operativo, agentes de la División Regional de Inteligencia de La Libertad detuvieron a una persona acusada de ser el presunto abastecedor de chips telefónicos a bandas dedicadas a la extorsión.

Juan Carlos López Robles (20), conocido como “Ñato”, fue atrapado en la intersección de la avenida Las Magnolias y la Calle 11 del distrito de El Porvenir. Según los efectivos, él integraría la red criminal “Los Fuertes del Norte”.

Durante la operación se le incautaron: un huellero biométrico, 171 chips y un celular reportado como sustraído.

El detenido y los elementos decomisados fueron puestos a disposición de la comisaría de Nicolás Alcázar para las investigaciones de ley.

“Cualquier herramienta que sirva para delinquir será localizada e incautada. No permitiremos que nuestra región sea escenario de extorsión ni de actividades ilícitas”, aseguró el jefe de la Región Policial La Libertad, general Eric Ángeles.