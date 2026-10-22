Dos personas fueron atrapadas por exigir S/ 10,000 a mujer y otra más fue detenida con chips que serían usados para intimidar a víctimas.
Dos personas fueron atrapadas por exigir S/ 10,000 a mujer y otra más fue detenida con chips que serían usados para intimidar a víctimas.

Golpe a la extorsión en . Agentes de la Región Policial La Libertad atraparon a tres presuntos integrantes de dos bandas delictivas que operarían bajo la modalidad del cobro de cupos en este departamento.

Amenazas

En un primer operativo, miembros del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Este detuvieron en el barrio 3A del distrito de Alto Trujillo a dos personas sindicadas de exigir una fuerte suma de dinero a una ama de casa.

Abram Esteban Alfaro Castillo (22), alias “Caballo”, y José Luis Zegarra Hurtado (41), apodado “Gordo”, estarían detrás del pedido de S/ 10,000 a la mujer, a quien amenazaban a través de mensajes de WhatsApp.

Durante la redada se incautaron dos celulares que estarían vinculados a las intimidaciones. Por ello, los intervenidos y los objetos decomisados fueron llevados a la sede policial para las investigaciones de ley.

Equipos

En otro operativo, agentes de la División Regional de Inteligencia de La Libertad detuvieron a una persona acusada de ser el presunto abastecedor de chips telefónicos a bandas dedicadas a la extorsión.

Juan Carlos López Robles (20), conocido como “Ñato”, fue atrapado en la intersección de la avenida Las Magnolias y la Calle 11 del distrito de El Porvenir. Según los efectivos, él integraría la red criminal “Los Fuertes del Norte”.

Durante la operación se le incautaron: un huellero biométrico, 171 chips y un celular reportado como sustraído.

El detenido y los elementos decomisados fueron puestos a disposición de la comisaría de Nicolás Alcázar para las investigaciones de ley.

“Cualquier herramienta que sirva para delinquir será localizada e incautada. No permitiremos que nuestra región sea escenario de extorsión ni de actividades ilícitas”, aseguró el jefe de la Región Policial La Libertad, general Eric Ángeles.

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