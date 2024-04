Juan José Fort, gerente regional de la Producción, deslindó hasta el final estar inhabilitado por presuntas irregularidades que habría cometido cuando se desempeñó como titular del Instituto Peruano del Deporte (IPD) en La Libertad. Sin embargo, de acuerdo con la carta N° 000008-IPD, Fort no puede estar inhabilitado porque hay un recurso de apelación pendiente.



En ese sentido, mientras que esta apelación no se resuelva, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) no puede publicar ninguna sanción contra el también militante de Alianza para el Progreso (APP). No obstante, se deduce que al existir un proceso pendiente, la inhabilitación todavía es una opción.

“En el año 2018 me abren un proceso por proselitismo político, falsamente. Está en trámite, pero en el buen derecho, todos sabemos que hasta por prescripción ese proceso no va a continuar”, afirmó Fort Cabrera en su defensa.

Fort también detalló que su salida de la gerencia de la Producción fue motivada por una licencia de salud que él planteó. Sin embargo, el gerente general de la Región, Martín Namay, le confirmó a Diario Correo que la destitución se dio tras la publicación de la inhabilitación en Servir.

Cuestionado

Para el congresista de la República Héctor Acuña Peralta, este es un claro ejemplo de blindaje.

“Al ser hermano del gobernador, no es fácil tratar este tema, pero tampoco puedo dejar de hacerlo. El señor Fort está sancionado por cinco años. Que el IPD no haya tramitado el tema ante Servir es otra cosa. Él está sancionado y haremos todas las consultas sobre este caso porque no es posible que se mantenga en el cargo a un funcionario sancionado”, indicó.

Héctor Acuña comentó que el regreso de Fort al gobierno regional es un desafío directo a la ciudadanía.

“Es como si no existiera en La Libertad otra persona para este cargo”, dijo.