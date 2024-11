El gobernador César Acuña Peralta descartó postular a la reelección en el Gobierno Regional de La Libertad en las próximas elecciones del 2026, y cuestionó a seis de los siete congresistas elegidos por este departamento.

Lo que dijo

Durante la inauguración del Centro de Educación Básica Especial y Habilidades Diferentes (CEBE) El Porvenir, que beneficiará a más de 50 niños y niñas, el líder del partido Alianza para el Progreso (APP) aprovechó para negar su posible candidatura regional, luego de que su bancada congresal apoyara la modificatoria de la ley que permitiría la relección de autoridades municipales y regionales.

“Quiero agradecerles a ustedes por todo el cariño que yo siento, la verdad. Yo tengo que agradecerle a los liberteños porque esta es la ultima vez que estoy postulando, ya no voy a la reelección, ya fui dos veces alcalde, dos veces congresista, dos veces gobernador y esto es por los liberteños. (...) El nuevo gobernador que venga tiene un reto, tiene que superar la gestión de Cesar Acuña, porque habrá un punto de quiebre”, aseguró.

La autoridad regional también aprovechó para cuestionar a los opositores políticos que critican su gestión, así como sus licencias y viajes al extranjero.

“Así como cambié Trujillo en ocho años y hasta ahora, según dicen, no hay un alcalde que me supere, pues ahora estoy poniendo alma, corazón y vida en la gestión, a pesar de que cuando viajo se enojan. Ya no puedo ir a Dubái (Emiratos Árabes Unidos) porque los amigos de la competencia se enojan. ¿Para qué se va a Dubái? son envidiosos pues, no tienen para su pasaje”, acotó.

El gobernador destacó que su gestión cerrará el 2024 con 200 obras que impactarán directamente en el bienestar y calidad de vida de los pobladores de las 12 provincias.

No dieron la talla

César Acuña también se pronunció respecto al trabajo que realizan los siete congresistas de la región La Libertad. Para el gobernador, el único que tuvo nota aprobatoria fue Diego Bazán, representante de Renovación Popular.

“Si hay que evaluar a los siete, el único aprobado es Diego. Es la segunda vez que lo digo y, porsiacaso, yo sé poner buena nota. La verdad, es el congresista que más trabaja por la región, es el congresista que más se dedica a trabajar de la mano con sus autoridades y se dedica a gestionar, lo que es su función”, aseguró.

Para el gobernador, ni la parlamentaria apepista Magaly Ruiz, ni su hermano Héctor Acuña, de la bancada Honor y Democracia, se salvaron.