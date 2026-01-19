El atentado contra el bus de la orquesta Armonía 10, ocurrido en la madrugada de este lunes 19 de enero en el distrito de Víctor Larco, dejó escenas de pánico que fueron narradas por uno de los choferes del vehículo.

Miguel Vilela, conductor del bus, contó que se encontraba descansando dentro de la unidad junto a su compañero, mientras los músicos realizaban su presentación en la discoteca Monasterio, cuando se produjo la detonación.

“Estábamos descansando para luego continuar la gira hacia Huancavelica y, de pronto, sentimos que el carro se levantó y volvió a caer con todo. Sonó durísimo”, relató para Andina.

Polvo, fuego y desesperación tras la explosión

Vilela explicó que, tras la explosión, el interior del bus se llenó de polvo, dificultando la respiración. “No se podía ni respirar. Me tuve que limpiar los vidrios y salir corriendo con mi compañero”, señaló.

Inicialmente, ambos pensaron que la explosión había ocurrido dentro del local donde se presentaba la orquesta. Sin embargo, al descender del vehículo se percataron de que el bus había sido directamente atacado y estaba seriamente dañado.

Bus comenzó a incendiarse

El chofer detalló que, segundos después del estallido, el bus empezó a incendiarse. La rápida intervención del personal técnico de la orquesta, que llegó con extintores, evitó que el fuego provocara una explosión mayor.

Gracias a esta acción, se logró controlar las llamas, aunque gran parte de la indumentaria de los músicos terminó quemada.

“La inseguridad está extremadamente fuerte”

Visiblemente afectado, Miguel Vilela expresó su temor tras lo vivido y pidió acciones urgentes a las autoridades.

“Estoy demasiado asustado con todo lo que he pasado. Pido al Gobierno que tome cartas en el asunto, porque la inseguridad está extremadamente fuerte. Ya no se puede ni caminar por la calle porque en cualquier momento nos pueden atacar”, declaró, agradeciendo haber salido ileso junto a su compañero.

Daños superan los 25 mil soles

El otro conductor del bus, Carlos Sotelo, indicó que antes de la presentación en Trujillo no habían recibido amenazas ni advertencias, por lo que el ataque los tomó completamente por sorpresa.

Añadió que los daños ocasionados al vehículo son severos y que la reparación para que el bus vuelva a circular por el país superará los 25 mil soles.

Investigación policial en curso

El atentado ocurrió alrededor de las 02:30 horas, cuando desconocidos detonaron un artefacto explosivo debajo del bus de la orquesta. Peritos de la Policía Nacional del Perú, a través de la División de Investigación Criminal, iniciaron las diligencias para identificar a los responsables y determinar el móvil del ataque.