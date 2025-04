Con una alarmante realidad se chocó el gerente regional de Educación de La Libertad, Martín Camacho Paz, en una reciente supervisión inopinada realizada en el distrito andino de Santiago de Chuco.

VER MÁS: La Libertad: Siembras del Valle ya cuenta con un colegio

Escenario

De acuerdo con el mismo funcionario, visitó cuatro instituciones educativas en la provincia que vio nacer al vate universal César Vallejo. Sin embargo, grande fue su sorpresa cuando observó que en tres de ellas no se encontraba el director, mientras los locales permanecían cerrados en pleno horario escolar.

Se trata de los centros educativos números 8564, 80852 (ubicado en el caserío de Cauchalda) y 2123 (en Coypin).

“Esto también es corrupción. Le están robando al Estado y a nuestros niños. Si el Estado te paga por ocho horas y solo cumples cuatro, estás robando. Y eso es un acto de delincuencia”, manifestó Camacho.

El gerente regional de Educación enfatizó que aquel docente que no quiere trabajar en la sierra, debería renunciar o no aceptar el cargo. “No se puede venir a zonas alejadas a cobrar. Se viene a trabajar. Y quien no quiera, que dé un paso al costado”, dijo.

Ante esta situación, la Grell iniciará un proceso administrativo contra los irresponsables docentes.