El presidente de la Comisión de Infraestructura del Consejo Regional de La Libertad, Ever Cadenillas, indicó que no revisarán las denuncias sobre presuntas irregularidades en los procesos concursables de Procompite de los años 2023 y 2024 para “no interferir en la labor que vienen realizando la Contraloría y la Fiscalía” en estos casos.

“Mal haríamos en intervenir en un proceso de investigación que podríamos entorpecer, peor aún si no contamos con la información necesaria, puesto que los expedientes de estos procesos, que son aproximadamente 200, fueron incautados por la Fiscalía”, señaló.

El funcionario indicó que estos procesos se han paralizado debido a denuncias de un acto delictivo de cohecho.

“No se puede continuar, eso es lo que se ha informado a la Gerencia General del Gobierno Regional”, precisó.