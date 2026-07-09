La Gerencia Regional de Salud (Geresa) de La Libertad informó que durante un operativo de control en el mercado La Hermelinda de Trujillo decomisaron productos vencidos que ponían en “grave riesgo sanitario” a los consumidores.

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La redada estuvo encabezada por la Unidad Funcional de Regulación en Salud Ambiental y Ocupacional de la Geresa, que tras inspeccionar algunos puestos halló “alimentos vencidos listos para la venta, productos sin registro sanitario, almacenes en condiciones insalubres y cajas deterioradas, lo que comprometía totalmente la inocuidad de los alimentos”.

Ante esto, con apoyo de la Policía Fiscal, se incautaron los productos observados. Además, los responsables de los negocios fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las diligencias de ley.

La Geresa, asimismo, invocó a la población a “revisar siempre las fechas de vencimiento y el registro sanitario antes de comprar”.