La Policía Fiscal intervino un camal clandestino en donde sacrificaban burros y caballos para, luego, ser vendidos como carne de res en diversos mercados de la provincia de Trujillo.

El operativo que permitió desmantelar este ilegal negocio se dio gracias a la labor de vigilancia aérea del Escuadrón de Drones de la Policía en La Libertad.

El jefe de la División de Investigación Criminal de esta región, coronel Johnny Huamán, confirmó que los drones patrullaban la ciudad cuando se percataron que al interior de una vivienda, situada en la tercera cuadra de la calle Cerro de Pasco, mataban a un burro. Con estas evidencias, montaron un operativo en la zona.

“Al momento de la intervención, se ha podido encontrar al interior gran cantidad de animales vivos y en condiciones insalubres. Estaban en un espacio pequeño en donde los sacrificaban y cortaban por trozos para ser comercializados en diversos mercados de Trujillo”, indicó.

De acuerdo a la PNP, en el inmueble se hallaron 27 animales vivos (4 caballos y 23 burros). Además, había carne colgada, vísceras, pieles, cuchillos, afiladores y congeladores con carne empaquetada, evidenciando la existencia de un camal clandestino.

Durante la redada se intervino a Abelardo Marcial Cedano Castillo (38) y Sheyla Natalia Quezada Muñoz (34), quienes serían trabajadores del local.

“Lo que se conoce, por versión de personas que viven acá, es que traían animales del interior de las provincias, lo engordaban por una semana y luego lo sacrificaban para ser vendidos como carne de res en los mercados”, agregó el coronel Huamán.

El oficial informó que el caso también fue comunicado al Ministerio Público y al Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa), para que recoja y determine el estado de la carne que era comercializada ilegalmente desde este lugar.