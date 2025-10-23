Durante su participación en la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), la gobernadora Joana Cabrera solicitó que el Ministerio del Interior cumpla con realizar, de una vez, el cambio de los policías de Inteligencia, debido a que algunos tendrían vínculos con organizaciones criminales.

En la reunión también participó el presidente de la República, José Jerí. Por ello, aprovechó para indicarle que la limpieza de esa unidad hará que “en la región haya agentes comprometidos en la identificación, seguimiento y captura de los delincuentes que generan terror” en este departamento.

“Se trata de un asunto que se viene pidiendo desde hace meses y todavía no se cumple”, manifestó. Joana Cabrera también solicitó que los agentes que llegaron a la región durante la emergencia por inseguridad ciudadana no sean rotados a otras regiones.