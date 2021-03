Una madre de familia, identificada como Miriam Marilyn Vigo Alcántara, se enteró por la prensa de que era candidata al Congreso de la República por el partido Perú Patria Segura por el distrito electoral de La Libertad.

Según Canal N, ella se enteró al ver su nombre como postulante al Parlamento con el número 8. Su único acercamiento con dicho partido fue cuando apoyó con una firma a su cuñado Ángel Naveda, quien fue candidato a la alcaldía distrital de Paiján.

“Nunca en mi mente ha estado meterme a la política. Cuando me pasaron el enlace del periódico quedé en shock. Cómo pueden agarrar un nombre y ponerlo porque ellos ganan y gusto se les va”, acotó.

Cabe indicar que Naveda falleció en diciembre del 2020. Según Vigo Alcántara, los integrantes de Perú Patria Segura se habrían valido de las firmas que el postulante llevó en ese entonces para respaldar su candidatura.

La mujer también aseguró que nunca le comunicaron que la iban a inscribir como candidata al Congreso. Incluso aclaró que jamás firmó una declaración jurada, por lo que estima que su firma y huellas digitales habrían sido falsificadas.

Madre de familia desconocía que era candidata al Congreso (Canal N)

“Hasta una hoja de vida me habrán falsificado porque conmigo no han hablado nada, no han venido a decirme nada. Estoy bastante indignada con todo esto”, señaló Vigo Alcántara.

Al respecto, el dirigente regional de Perú Patria Segura, Francisco Abanto, se negó a declarar y solo se limitó a señalar que coordinaron con el fallecido Ángel Naveda. La agraviada evalúa denunciar al partido.

