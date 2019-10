Elidio Espinoza: "Mi conciencia siempre está tranquila" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El coronal PNP (r) y exalcalde provincial de Trujillo, Elidio Espinoza, señaló que nunca existió un "Escuadrón de la Muerte" en Trujillo y pidió que la justicia sea igual para todos.

"Acá nadie hizo nada en la clandestinidad. Jamás hubo y tuvo que haber un escuadrón de la muerte en Trujillo .¿Apareció alguna fosa común?, ¿alguien trabajó con pasamontañas? o fue Ericka 'La Platanera' en el 2008 cuando su hermano Freddy cayó con un agente de la Divincri en un departamento en El Golf. Y 2008 en un programa de televisión en Lima que dijo el escuadrón de la muerte en Trujillo. Una delincuente que ahora está en el penal, donde quien presidió la sala que nos impuso 30 años, les ha puesto 10 años a 'Los Plataneros', con rosas a unos y espinas a otros", señaló Elidio Espinoza.

Elidio Espinoza al ser consultado si tiene miedo a lo que pueda pasar, respondió: "no, al maestro de la vida le tengo miedo. Mi conciencia siempre está tranquila y ustedes son testigos y como me ven caminando. El derecho nos asiste, aunque para algunos hombres del derecho no lo crean así, pero allí están las pruebas y no lo digo yo, sino los documentos que durante casi 12 años en tres juzgamientos en primera instancia, tres magistrados por cada uno de los juzgados me venían absolviendo".

Como se sabe la Corte Suprema admitió el recurso de casación que interpuso los abogados de los procesados por el caso denominado "Escuadrón de la Muerte" y la Fiscalía.