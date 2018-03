En medio de protestas inician el año escolar en la región

Síguenos en Facebook y YouTube

Más de 6 millones 700 mil escolares iniciaron ayer en todo el país el año escolar 2018, esto según el Ministerio de Educación.

Mientras que en La Libertad, un estimado de 420,000 escolares retornaron a las aulas en más de 4,000 centros educativos que hay a lo largo de la región.

PROBLEMAS. Sin embargo, 11 de las instituciones educativas, por diversos motivos, no han iniciado ayer el año escolar en la región La Libertad. Según el gerente regional de Educación, Rafael Moya Rondo, las clases en algunas de estas instituciones empezarán el día de mañana.

“Solamente hay una institución educativa en la región que iniciará sus clases el 19 de marzo, por una entrega de la obra y dos instituciones que por una disposición a su seguridad aún no iniciarán sus clases”, dijo.

Estos dos locales escolares son la institución inicial Santa Anta y el colegio República de Panamá, locales educativos que se ubican cerca a la exescuela de la Policía Nacional (PNP), donde actualmente se encuentran los internos del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Trujillo (antes ex-Floresta).

MEDIDAS. Rafael Moya señaló que por ahora se suspenderán las clases en la I.E. Santa Ana y colegio República de Panamá hasta que los internos de la ex-Floresta sean trasladados de la exescuela PNP a otro ambiente, para así proteger la integridad de los escolares.

Como se sabe, el jardín Santa Ana (colinda con el local de exescuela PNP) y colegio República de Panamá están a unos metros de donde fueron reubicados los 80 internos de la ex- Floresta.

“Si ese traslado se da hasta antes de que termine la semana, se reinicia las clases en los dos colegios. Caso contrario, se reiniciará las clases hasta que se concrete el traslado de los internos de la Floresta a otro establecimiento que no ponga en riesgos a los escolares”, señaló Moya.

Cabe señalar que esta decisión fue tomada tras el intento de fuga de un interno el último sábado.

PROTESTA. Ante esta situación, los padres de familia y docentes de la institución inicial San Ana llegaron hasta la sede central de la Corte Superior de Justicia de La Libertad para exigir el retiro de los internos del local policial.

Los padres de familia señalaron que no enviarán a sus niños al jardín mientras no sean reubicados los internos del centro juvenil ex-Floresta. Cabe mencionar que en este jardín estudian un promedio de 450 niños, en dos turnos, que por ahora no pueden iniciar el año escolar.

Asimismo, los docentes señalaron que unos fuertes olores nauseabundos llegan hasta las aulas de la institución. Esto provendría de los servicios higiénicos que colindan con el local educativo.

PELIGRO. A la vez, la directora de dicha institución, Janete Álvarez Rodríguez, manifestó que el interno que intentó fugarse del local policial iba a trepar las paredes del jardín de niños.

“En el intento de fuga, nos dicen que el interno tuvo dolor de barriga y lo llevaron a los servicios higiénicos. Y al suboficial que lo acompañaba, el interno lo empuja y le hizo perder el equilibrio. Y los otros policías se percatan y lo redujeron, porque el interno lo que quería era treparse por las paredes del jardín”, señaló.

ACLARA. Por su parte, el presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Juan Zamora Barboza, indicó que los centros juveniles dependen de la Gerencia General del Poder Judicial. Sin embargo, han brindado el apoyo necesario sobre la presencia de los internos en el local policial.

“Vamos a hacer todo lo posible, aunque no depende de nosotros la decisión, de hacer las coordinaciones necesarias con la gerencia para que se dé una solución inmediata”, dijo.

Precisó además que la Policía no está encargada legalmente de la custodia de los internos, sino es el personal del Poder Judicial a través de la Gerencia General.

Zamora Barboza manifestó que en dos meses culminarán los trabajos en el local de la ex-Floresta, a fin de que lo internos retornen.

Inicio de clases. La ceremonia de apertura del año escolar se realizó en el colegio nacional Santa Rosa, ubicado en el Centro Histórico de Trujillo.

A la ceremonia asistieron el gerente regional de Educación, Rafael Moya, autoridades del sector Educación, el alcalde de Trujillo, Elidio Espinoza, y el gerente general del Gobierno Regional de La Libertad, Jesús Alberto Torres Saravia, así como docentes de la institución educativa.

OTRAS. La misma ceremonia se realizó en simultáneo en otras provincias de la región, como en el centro educativo Raquel Abanto Cerdan de Pacasmayo, donde se entregó material educativo, así como en la institución César Vallejo de Santiago de Chuco y en la institución Zoila Hora de Robles de Chepén, donde participó el presidente del Consejo Regional, Frank Sánchez, y el gerente regional de Transportes, Ever Cadenillas.

Seguridad. Cabe indicar que la Policía Nacional y agentes de Seguridad Ciudadana de Trujillo empezaron desde ayer con los operativos para brindar la seguridad a los estudiantes en las inmediaciones de los colegios en toda la provincia. Este plan de seguridad fue anunciado hace unas semanas atrás.