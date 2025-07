El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) declaró desierto, por segunda vez en tres meses, el proceso de Adjudicación Simplificada N° 014-2025-MTC/10, cuyo objetivo es contratar el servicio de mantenimiento y colocación de enrocado en los balnearios de Huanchaco, Buenos Aires (Víctor Larco) y Las Delicias (Moche).

Proceso

El presidente de la Comisión Especial de Recuperación del Borde Costero, Manuel Soto, indicó que se presentaron 26 ofertas económicas para realizar estos trabajos. No obstante, ninguno de ellos cumplió con los requisitos establecidos.

“En la revisión hecha por el comité de selección, vemos la irresponsabilidad de las empresas, porque si las bases exigían tubería de 30 pulgadas, el consorcio pone en su oferta económica tubería, no le pone el material ni le pone las pulgadas. Entonces, el comité de selección está actuando con rigurosidad y dice: ‘esta empresa no pasa porque no está colocando tal como se indica en las bases de referencia’”, dijo a Soltv.

Alerta

Este nuevo revés pone en peligro a más de 12 mil personas asentadas en el litoral trujillano, que están expuestas a oleajes anómalos. Por ejemplo, en los últimos dos días, 30 viviendas situadas entre la calle Gonzáles Prada y la avenida Libertad, en el Malecón Colón de Buenos Aires, terminaron inundadas por la furia del mar.

La situación también es complicada para los moradores del sector Taquila, en Las Delicias. En esta zona, dos postes de alumbrado público están a punto de caer por los embates de la naturaleza. Además, tuberías de agua que habían sido reubicadas hace algunos meses quedaron nuevamente expuestas por las olas.

Por ello, los moradores pidieron a las autoridades que se declare en emergencia las playas, para que así se aceleren los trabajos de recuperación.