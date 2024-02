Han pasado 13 años desde que el Gobierno Central emitió la primera declaratoria de estado de emergencia por la erosión costera que cada día golpea con fuerza las playas del litoral trujillano. Mañana, a las 8:30 del día, por fin se otorgaría la buena pro para la ejecución del proyecto que buscará una salida frente a la destrucción de Las Delicias (Moche), Buenos Aires (Víctor Larco) y Huanchaco.

Detalles

De acuerdo con el cronograma actualizado de este proceso, al que Diario Correo accedió, entre el 29 de enero y el 1 de febrero se presentaron las ofertas de manera electrónica. Luego, vino la evaluación y calificación que se realiza en Lima, exactamente en las instalaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la entidad contratante. La buena pro se oficializará a través de la plataforma del Sistema de Contrataciones del Estado (SEACE).

El valor referencial de esta megaobra es de 455′793,365.51 soles y su ejecución empezará en el balneario ubicado en el distrito de Moche. El objetivo es recuperar más de 40 metros de playa, resultado que, a decir de Manuel Soto Cáceres, presidente de la Comisión Especializada por la Recuperación del Borde Costero, se verá a inicios del verano de 2025.

“Es una espera de tantos años, las playas se siguen perdiendo porque la erosión no se ha detenido. Se ha detenido de manera horizontal porque en Las Delicias y Buenos Aires se han puesto rocas y no permiten el avance horizontal de la erosión; sin embargo, hay una erosión vertical que sigue. En Huanchaco que no hay rocas, por ejemplo, se ve una erosión horizontal. La expectativa es que se ejecute de una vez el proyecto”, indicó.

Las declaratorias de estado de emergencia no se han consolidado en la región porque, simplemente, no se vieron resultados.

Sin embargo, el Gobierno Central dictó siete medidas de ese tipo para frenar la erosión. En el 2011 se decretaron cinco emergencias: el 17 de marzo, el 11 de mayo, el 13 de julio, el 12 de setiembre y el 11 de noviembre. Asimismo, se decretó una más el 5 de enero de 2012 y la última fue el 23 de julio de 2015.

El problema

Manuel Soto detalló que en este segundo proceso se debería dar la buena pro, aunque siempre hay dudas. Mencionó que hay empresas europeas, sudamericanas y asiáticas interesadas en la ejecución del proyecto, que podría empezar a ejecutarse en abril.

“Hemos sabido que hay empresas de Países Bajos, de Bélgica, Argentina, Portugal y una de China. Ellos han presentado su oferta y ahora están en evaluación ante el comité. En el mejor escenario y de entregarse la buena pro este martes, creemos que en 45 días podría empezar su ejecución o en un máximo de dos meses”, sostuvo.

Los trabajos consisten fundamentalmente en el trasvase de la arena de la parte sur de Salaverry. Tras el inicio, tendrán que encaminarse las gestiones para garantizar el mantenimiento permanente de esta millonaria intervención.