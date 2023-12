Carlos Bocanegra, biólogo y doctor en Planificación y Gestión por la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), presentó su libro de investigación denominado “Destrucción de la playa de Huanchaco: ni perdón ni olvido”. Ahí relata la incapacidad por parte del Estado para darle solución al problema. Según contó, se pagaron más de 100 millones en consultorías y se decretaron estados de emergencia, pero nada de eso funcionó.

Detalles

En entrevista con Diario Correo, precisó que en medio de la ineficiencia para poner a buen recaudo el concurrido balneario, desde el Gobierno Central solo adoptaron paliativos; por eso, actualmente, Las Delicias, Buenos Aires y parte de Huanchaco lucen abandonados.

“Han sido siete declaratorias de emergencia y no han solucionado nada. En este libro, también doy cuenta sobre el gasto que han significado las consultorías, que solamente han servido para llenarnos de información y datos que a la fecha no sirven, porque la erosión continúa”, sostuvo.

En el 2011, se decretaron cinco estados de emergencia: fueron el 17 de marzo, 11 de mayo, 13 de julio, 12 de setiembre y 11 de noviembre. Mientras tanto, en el 2012, se decretó la sexta el 5 de enero; la última fue el 23 de julio de 2015.

Recuperación

Bocanegra indicó que la buena noticia es que por fin se licitará el proyecto de mejoramiento del borde costero de Trujillo. Sostuvo que esta vez el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) debe ser más transparente en cuanto a la información sobre este concurso internacional.

“Me parece que este anuncio es una buena noticia, en medio de todo lo malo. Solo esperamos que esta licitación no se caiga, pero si no se cumplen los requisitos, también es importante que se diga. No queremos que suceda lo mismo que ahora vemos con Chavimochic, una obra paralizada”, sostuvo.