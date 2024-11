El Gobierno Central, a través del Decreto Supremo N° 123-2024-PCM, dispuso desde el lunes 11 hasta el miércoles 13 de noviembre el retorno a la virtualidad debido a la celebración del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Sin embargo, la medida no considera a la región La Libertad. Aquí, no obstante, mañana se evaluará la posibilidad de suspender las clases presenciales ante el paro de los transportistas convocado para el 12 de noviembre.

Una salida

El gerente regional de Educación de La Libertad, Martín Camacho Paz, confirmó que están evaluando la situación en articulación con los directos de las Unidades de Gestión Educativa Local (Ugel).

“Estamos evaluando con los directores de UGEL si podemos hacer virtual porque no podemos suspender, ya no nos da tiempo para recuperar clases y tendría que ser virtual, definitivamente. Pero todavía este lunes nos vamos a pronunciar porque queremos ver cómo se va desarrollando esta situación”, sostuvo.

Camacho, en ese sentido, no quiso adelantar opinión. Resaltó que las clases virtuales, desde su punto de vista, son negativas.

“A nosotros no nos afecta, porque acá no se está dando el APEC. La verdad es que hacer trabajo virtual, desde mi punto de vista, es totalmente negativo. No sirve porque los niños, por ejemplo, no cuentan con los recursos. En algún lugar hay cuatro niños y el papá solo tiene un celular”, aseguró.

Antecedente

La situación de los paros de transportistas no es nueva para la región. El pasado 22 de octubre, cuando los transportistas realizaron una paralización de 24 horas, la Gerencia Regional de Educación suspendió las clases presenciales en diversas provincias de La Libertad, incluidas Trujillo, Virú, Ascope, Chepén y Pacasmayo. La medida fue tomada por la seguridad de los escolares.