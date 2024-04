Uno de los servicios que urge ser mejorado en la provincia de Trujillo es la cobertura y continuidad del agua potable. Para ello, existe un importante proyecto, cuyo valor asciende a S/ 53 millones.

La finalidad de la obra es ampliar el sistema de conducción del recurso hídrico para más de un millón de personas que habitan en ocho distritos; sin embargo, Contraloría General de la República ha emitido el informe de control N° 008-2024, mediante el cual ha hecho graves observaciones al expediente técnico del proyecto de inversión: “Mejoramiento del sistema de producción y línea de conducción Chavimochic, para agua potable en ocho distritos de Trujillo”.

Las observaciones adversas son tan graves que podrían comprometer la ejecución de esta millonaria obra, que está a cargo del Proyecto Especial Chavimochic (Pech) y el Gobierno Regional de La Libertad.

Al detalle

Una de las situaciones adversas más resaltantes se señala en el componente N° 005 del presupuesto, pues se consigna el recurso de mano de obra de forma global en 48 partidas sin tener sustento de las obligadas indagaciones de mercado. Esto genera el riesgo de tener un expediente técnico con deficiencias y, además, puede repercutir en las conformidades y pagos durante la ejecución de la obra.

De la misma manera, esta situación adversa puede causar demoras por parte de la entidad ante las absoluciones de consultas, ocasionando las ampliaciones de plazo o retrasos.

También se elaboró y aprobó el expediente técnico con partidas que contienen precios de insumos de materiales, equipos, seguros, transporte y otros gastos generales sin cotizaciones de mercado. Esto genera el riesgo de que la entidad otorgue conformidad y pagos sin sustento técnico durante la ejecución del proyecto.

PUEDE LEER: César Acuña viajó a China junto a su hijo y a dirigente de Alianza para el Progreso

Contraloría también observó que la entidad dio conformidad al estudio de mecánica de suelos, a pesar de que fue suscrito por un profesional distinto al propuesto, cuya experiencia no fue contrastada. Esto puede comprometer la calidad técnica de dicho estudio y consecuentemente de la obra.

En cuanto al servicio de la elaboración del diseño estructural de las obras civiles, se contrató a un profesional que no cumplía con el perfil establecido en los términos de referencia. Esta persona realizó el diseño hidráulico del proyecto pese a que no tenía la formación académica requerida.

“Sí existen los sustentos, lo que pasa es que hay información muy abundante en el expediente técnico y quizá la Contraloría no alcanzó a revisar toda esa información; sin embargo, hay que reconocer también que hay información que no está comprendida en el documento, pero eso no quiere decir que el expediente técnico está mal hecho”, dijo el gerente del Pech, Jhon Cabrera Carlos.

El funcionario aseguró que han informado a Contraloría el sustento que se tiene para subsanar y continuar con el proceso para la ejecución de la obra. Este lunes, 15 de marzo, presentarán el plan de acción, a fin de levantar todas las observaciones.