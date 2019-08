Expropiar 35 ha de terreno trabaría obra en San Ildefonso

Síguenos en Facebook

Preocupante. La obra definitiva en la quebrada San Ildefonso, que en marzo de 2017 se activó y provocó siete huaicos que cayeron sobre Trujillo, podría seguir sufriendo retrasos debido a que ni siquiera se han iniciado las negociaciones para poder expropiar las tierras por donde pasará el canal que lleve el agua al río Moche.

Ayer, el director de la Autoridad Para la Reconstrucción Con Cambios, Nelson Chui, comentó, desde Trujillo, que pedirá al alcalde de la municipalidad de Laredo, Miguel Chávez, y al gobernador de la región La Libertad, Manuel Llempén Coronel, “ayudar” con las negociaciones para poder comprar y liberar las tierras por donde pasará el canal.

DEVUELVE

Hay que recordar que en julio, el consorcio privado QSI, encargado de ejecutar la solución integral de la quebrada San Ildefonso, declinó su interés en desarrollar la iniciativa, bajo la modalidad de Obras por Impuestos, debido a retrasos de las entidades públicas, en cuanto a decidir quien se encargaba de las expropiaciones de las tierras por donde pasaría el canal.

El exgerente general de la Región, Eduardo Azabache, indicó que el Estado no llegó a un acuerdo económico con la empresa, en cuanto a lo que se pretendía pagar por metro cuadrado de tierra, y el consorcio optó por declinar.

POR COMPONENTES

Sin embargo, Nelson Chui sostuvo que están evaluando qué salida le pueden dar a este inconveniente. Por lo pronto, la modalidad de Obras por Impuestos cambiará a Concurso Oferta.

“Mira, la empresa dejó hecho los perfiles, son cinco componentes. Ellos se han dado cuenta que la parte más difícil es la población que está en la zona de la faja marginal. Ahí había que mover mucha población, o sea expropiar y estamos hablando de varias hectáreas y por eso estamos viendo qué salida le damos a ese tema. Ahora, la empresa nos ha donado los cinco perfiles”, reveló.

PRESUPUESTO

Chui indicó que, por lo pronto, ya se ha solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), apruebe el pedido de 220 millones para que el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) avance en las zonas que están libres de interferencia.

“Lo que no se puede hacer se dejará en blanco posiblemente”, señaló.

OBRAS INDIVIDUALES

A lo que se refiere Chui es que la obra definitiva en la quebrada San Ildefonso se puede ejecutar en diferentes componentes.

Es decir, el primer componente, que es construir 33 diques ranurados en la parte alta del cerro, se ejecutaría sin mayores contratiempos debido a que en ese sector no hay ninguna interferencia.

Lo mismo ocurriría con la obra en la parte baja con la bocatoma y el sistema de alerta temprana. Ahora bien, la obra de reforzamiento de 12 kilómetros de la ribera del río Moche, también puede avanzarse sin mayores problemas.

“Donde hay interferencia, le vamos a pedir al alcalde de Laredo y al gobernador, Manuel Llempén, que apoyen a conseguir los tratos. Estamos conversando con todos los actores, eso va a demorar, este año es imposible iniciar el cause del canal. Sin embargo, la defensa ribereña 12 kilómetros se iniciaría las primeras semanas de setiembre”, agregó.

NEGOCIACIÓN

Ever Cadenillas Coronel, vicegobernador de la región La Libertad y encargado del equipo técnico de la Reconstrucción, reconoció que el tema de la expropiación de las tierras podría trabar la obra definitiva en la quebrada San Ildefonso, sobre todo si los casos llegan al Poder Judicial.

“Cuando nosotros en el gobierno regional hicimos el perfil junto a la empresa AC Pública, solicitamos que la quebrada se vea por componentes, porque ya habíamos visto el tema de la expropiación y todo tema de la expropiación demora mucho, la compra de tierra demora mucho”, mencionó.

CUESTIONA

En la víspera, el alcalde de Trujillo, Daniel Marcelo Jacinto, expresó su preocupación por el retraso en la ejecución del proyecto para dar solución integral al problema que representa para la población la quebrada San Ildefonso ante una posible activación por las lluvias que pudieran ocurrir este fin de año.

“Han pasado casi dos años y no hay avances concretos. Ha sido preocupante saber que eso está en el aire y que no hay nada definido”, dijo.

Explicó que se está previendo canalizar 15 kilómetros para sacar las aguas pluviales por Laredo al río Moche en el perfil del proyecto que en el que estuvo trabajado la empresa privada, que finalmente desistió de su ejecución y entregó lo avanzado a la Reconstrucción con Cambios.

Para esto se tendría que comprar terrenos privados, de los 15 km previstos canalizar, 5.7 km pertenecen a la empresa Manuelita, 3 km a Barraza y otros 6 km a asentamientos humanos donde hay unas 300 familias.

“A la fecha no hay disponibilidad de estas tierras, lo que es una preocupación”, remarcó.

DIÁLOGO

Reveló que se ha conversado con el gerente de la empresa Manuelita y ellos han adelantado que no quisieran perder sus tierras, pero considerando el interés por este delicado tema, van a hacer un esfuerzo y que se tiene que seguir conversando con los demás involucrados.

El Gobierno Regional tenía la unidad ejecutora de este proyecto pero desistió y ha pasado al Ministerio de Agricultura y no se puede iniciar ningún trabajo si no se tiene antes los terrenos necesarios. “Parece no haber solución a la vista en cuanto a esto”, puntualizó el alcalde.