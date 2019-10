Exregidores piden revisar lo que hizo Betsy Matos en MPT

Síguenos en Facebook

Los exregidores de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Rocío Taboada Pilco y Carlos FernÁndez Verde, fueron duros críticos de la gestión del exalcalde Elidio Espinoza Quispe.

Según sostienen, a lo largo de su administración hubo demasiadas cosas "extrañas" e "irregulares", pero que la falta de pruebas impedía que se pueda afirmar algo.

Sin embargo, al revelarse que la abogada trujillana Betsy Matos Franco, asesora principal de la excongresista Luciana León Romero y exsecretaria general de la MPT y asesora legal de Elidio Espinoza, fue detenida la mañana del último martes acusada de estar implicada en el caso "Los Intocables Ediles", la situación cambia rotundamente.

QUE REVISEN TODO

En efecto, en este nuevo contexto, ambos concejales coincidan en sostener que la Fiscalía y los agentes de la División de investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la PNP y personal del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales Contra Altos Funcionarios, no solo deben investigar los bienes muebles de Betsy Matos, sino se debe incidir en su paso por la la comuna de Trujillo.

FUE CUESTIONADA

"Nosotros hemos cuestionado mucho la participación de la asesora legal y de la secretaria general (Betsy Matos) por la imparcialidad que mostraba ante hechos que no lo merecían. Hemos escuchado mucho, pero no había pruebas al respecto. Se decían cosas que no estaban de acuerdo a ley e inclusive ella ha sido denunciada por el favorecimiento con algunas personas en los concursos CAS. Son comportamientos irregulares que se daban y son prueba de la poca ética con la que ella hacía su trabajo", manifestó la exregidora aprista Rocío Taboada.

¿COINCIDENCIAS?

En esa línea, Taboada planteó que se investigue al detalle el paso de Betsy Matos en la Municipalidad Provincial de Trujillo, ya que desde su punto de vista, hay "coincidencias" de algunas cosas irregulares que sucedían en la comuna trujillana y que ahora se sabe también sucedían en la municipalidad de la Victoria, en Lima, donde operaba la organización criminal "Los Intocables Ediles".

"Recuerden que en la municipalidad de La Victoria se daba esto de la extorsión y el cobro de cupos a los vendedores ambulantes. Recuerden también que aquí, en Trujillo, teníamos la información de que se cobraba los cupos con la misma modalidad. No se entendía por qué tanta protección a los ambulantes. Incluso se decía que había un colombiano que cobraba cupos, pero no teníamos las pruebas. Creo que esto debe ser una excusa para empezar a indagar todo ello", advirtió.

En tanto, el exregidor Carlos Fernández opinó igual que Taboada y dijo que se debe iniciar una exhaustiva investigación, ya que Betsy Matos no solo fue asesora legal y secretaria general de la MPT, sino fue "operadora política" de Elidio Espinoza. "Cuando estuvo fuera de la municipalidad sabíamos que cumplía ese rol. Tal vez no lo recuerden, pero era como una especie de relacionista pública de Elidio Espinoza", resaltó.