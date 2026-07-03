La gobernadora regional de La Libertad, Joana Cabrera Pimentel, participó en Lima del “X Consejo de Estado Regional (CER)”, convocado por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez. Durante la cita, expuso las principales necesidades de la región para enfrentar los efectos del fenómeno El Niño y le exigió al Ejecutivo que garantice el presupuesto necesario para culminar obras estratégicas de prevención.

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Pedido

La autoridad regional solicitó asegurar el financiamiento para concluir el proyecto de las quebradas San Ildefonso y San Carlos, actualmente ejecutado por la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), y que registra un avance superior al 72%. Destacó que esta obra resulta fundamental para proteger a la provincia de Trujillo y sus distritos frente a inundaciones y huaicos durante los periodos de lluvias intensas.

Asimismo, pidió la asignación de recursos para ejecutar el Paquete 8 del Proyecto de Drenaje Pluvial de Trujillo, intervención complementaria a San Ildefonso y San Carlos, que permitirá un adecuado manejo de las quebradas que afectan a los distritos de La Esperanza, Alto Trujillo, El Porvenir, Trujillo y Víctor Larco Herrera, fortaleciendo la capacidad de respuesta frente a futuros eventos climáticos.

Otro de los pedidos prioritarios fue la intervención inmediata del río Chicama, debido a la paralización de los trabajos por controversias entre la ANIN y la empresa ejecutora, situación que incrementa el riesgo para la población. De igual manera, la gobernadora solicitó que la maquinaria actualmente administrada por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) sea transferida al Gobierno Regional para fortalecer las labores de descolmatación y mantenimiento de ríos y quebradas.

La autoridad recordó que La Libertad es una de las regiones más vulnerables a los efectos del fenómeno de El Niño, razón por la cual el Gobierno Regional viene ejecutando una estrategia integral de prevención.

En lo que va del 2026 se han intervenido más de 42 kilómetros de cauces, se distribuyeron más de 80 maquinarias a gobiernos locales, se implementan 32 almacenes adelantados de ayuda humanitaria y se ha capacitado a más de 20 mil ciudadanos en gestión del riesgo de desastres.