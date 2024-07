El director de la Región Policial La Libertad, general PNP José Zavala Chumbiauca, fue citado por el Consejo Regional de La Libertad para exponer hoy sobre los resultados de la declaratoria de estado de emergencia en la provincia de Trujillo. Sin embargo, el oficial no acudió a la cita. Situación que propició duras críticas en su contra.

Cuestionan

La exposición estuvo programada para hoy a las 9 de la mañana, durante la primera sesión ordinaria de julio. La consejera por la provincia de Trujillo, Verónica Escobal Ordóñez, aseguró que la presentación del general Zavala era clave; lamentó su inasistencia.

“Es muy lamentable que no haya asistido. Queremos saber qué acciones se vienen tomando ante la inseguridad que nos está golpeando. Se viene el APEC y también queremos saber qué medidas se tomarán”, declaró.

Para el consejero Robert de la Cruz, la inasistencia oficial PNP, fue una falta de respeto.

“Yo voy a ir más allá. Es una falta de respeto que el señor general José Zavala no venga. Hay que volver a realizar la citación, nosotros no podemos rogarle al funcionario que vengan, esa es su función. Lo que pasa es que se sienta con el gobernador y cree que se acabó, eso no debe volver a pasar. Si no viene, debemos informar al Ministerio del Interior”, indicó.

La citación del general Zavala será reprogramada, según confirmó el presidente del Consejo Regional, Ever Cadenillas Coronel.