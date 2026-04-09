Juan Félix Camino Alfaro juramentó ayer como nuevo regidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo en reemplazo de Susy Plasencia Alva, vacada en octubre del año pasado por acumular tres faltas injustificadas a las sesiones ordinarias de concejo.

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La juramentación estuvo a cargo del alcalde Mario Reyna, quien lo instó a trabajar a favor de los trujillanos.

“El concejo municipal se caracteriza porque no tiene muchas discusiones políticas, sino que más se centra en el trabajo municipal. En el devenir de los días usted va a ir tomando conocimiento, pero encantado de que esté aquí, así que le deseamos, desde ya, que le vaya muy bien”, dijo.

La incorporación de Juan Camino se dio en cumplimiento de la Resolución N° 0591-2026-JNE, emitida por el Jurado Nacional de Elecciones. El nuevo regidor es abogado de profesión y cuenta con una amplia experiencia en el sector privado.