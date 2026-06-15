Una mujer de 35 años de edad, aproximadamente, perdió la vida tras caer presuntamente desde el tercer piso de una vivienda ubicada en la cuarta cuadra del jirón Los Ángeles, en el distrito de San Miguel, provincia de San Román.

Según las investigaciones preliminares, la víctima había ingresado al inmueble durante la madrugada de este domingo acompañada por un hombre, quien alquilaba una habitación en el predio y que huyó del lugar inmediatamente después del trágico suceso.

​El propietario de la vivienda manifestó desconocer la identidad de la fallecida y confirmó que sospecha que ingresó junto a su inquilino sin su conocimiento. Ante los hechos, efectivos de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público se trasladaron a la escena para realizar las diligencias y ordenar el levantamiento del cadáver, el cual quedó registrado temporalmente como NN.

​El cuerpo inerte fue trasladado e internado en la morgue del Instituto de Medicina Legal de Juliaca para la necropsia de ley. Las autoridades competentes han iniciado las investigaciones para determinar si el trágico desenlace se debió a un accidente fortuito o si el acompañante prófugo tuvo responsabilidad directa en la caída de la mujer.