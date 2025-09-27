La comunicadora social liberteña Karina Cruzado alcanzó un reconocimiento internacional con la publicación de su primer libro Crear sin Atajos, que se posicionó como Best Seller en Amazon.com al liderar de manera simultánea cuatro categorías: negocios y economía en español, liderazgo empresarial, finanzas e inversiones y finanzas profesionales.

Este logro la convierte en una de las autoras peruanas en competir directamente con referentes mundiales como Robert Kiyosaki, Anthony Robbins y Simon Sinek.

“El mayor riesgo de un cambio no es que falle el sistema, es que falle la confianza”, reflexiona la especialista, quien acumula más de 15 años de experiencia asesorando procesos de transformación organizacional.

La obra, escrita en formato de novela empresarial, narra la historia de una organización ficticia inspirada en casos reales del sector microfinanciero peruano. A través de personajes y situaciones reconocibles, expone los aprendizajes, errores y desafíos que conlleva una transformación digital. Su propósito es claro: evidenciar que los cambios sostenibles no se logran solo con tecnología o indicadores, sino poniendo en el centro al liderazgo y la cultura.

El libro se apoya en el método CREAR, propuesto por la autora, que plantea cinco pasos: conectar con el propósito y la narrativa del cambio, reconocer resistencias, empatizar con quienes transitan la transformación, alinear decisiones y mensajes, y responsabilizar para sostener los logros.

Con Crear sin Atajos, Karina no solo suma un logro personal, sino que también abre camino para que la literatura empresarial peruana se posicione en la escena internacional.