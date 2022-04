Fue unánime ayer el cuestionamiento al ministro del Interior, Alfonso Chávarry Estrada, por no cumplir con su compromiso y desairar a las autoridades liberteñas con su ausencia en la mesa de trabajo instalada, para abordar y evaluar los avances del estado de emergencia por inseguridad ciudadana.

La medida fue declarada hace 30 días en cinco provincias de la región La Libertad.

(Trujillo, Pacasmayo, Chepén, Ascope y Virú).

Chávarry había confirmado su presencia en esta reunión, pero a última hora canceló las actividades que tenía programadas en Trujillo y optó por quedarse en Lima, para participar en una sesión en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).





POCO Y NADA

Las autoridades locales, durante y después de la mesa de trabajo, coincidieron al manifestar que no hay avances notables en cuanto a la lucha contra la delincuencia común y organizada en nuestra región, a pesar de la medida extrema de la declaratoria de emergencia.





ES UNA BURLA

John Vargas Campos, alcalde de la Municipalidad Provincial de Ascope, calificó como “una burla” el estado de emergencia r, pues, desde su punto de vista, nada a cambiado.

“El Estado de Emergencia ha sido una burla, solo ha habido reuniones, no ha llegado la Policía, no ha intervenido en Ascope. Han llegado solo 10 efectivos de Dinoes que lo único que hacen es pedir DNI, por eso sigue la extorsión, los asaltos, el sicariato”, expresó el burgomaestre en la actividad que se celebró en la Casa de la Identidad de La Libertad.

Martín Namay Valderrama, alcalde de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, coincidió con su colega de Ascope y dijo que “no hay buenos resultados en lo referente a la lucha contra la delincuencia”.

El burgomaestre esperancino agregó que han aumentado los delitos de extorsión y discrepó con estadísticas de la Policía Nacional que señalan lo contrario.

“Tal vez sean ciertas las estadísticas de la Policía, pero si han bajado los casos de extorsión es porque la gente no denuncia, tiene temor”, afirmó.

Además, Namay pidió ser claros y decir abiertamente que la Policía Nacional sigue abandonada. “No tiene personal, no tiene logística, no tiene tecnología, y eso pasa porque el estado de emergencia vino sin presupuesto”, enfatizó.

Namay criticó que el ministro Chávarry no haya expuesto hasta ahora cuál es el plan que se tenía previsto desplegar durante este estado de emergencia. “A 30 días no se sabe qué plan es. Parece que lo están manejando con mucha reserva, porque nosotros (alcaldes) no lo conocemos”, añadió.





“ES UN DESAIRE”

Magaly Ruiz Rodríguez, congresista liberteña, tampoco pudo evitar cuestionar la forma de proceder del ministro Chávarry, pues las excusas por las que no pudo asistir a la reunión las brindó recién ayer por la mañana, horas antes del evento. “El ministro debió estar acá, para que tomé nota del balance que se está haciendo. Esto es un desaire y es lamentable que no se escuche a las autoridades”, cuestionó.

De la misma manera, Diego Bazán, legislador liberteño, lamentó que Chávarry no cumpla con sus compromisos. “Es la importancia que le dan al tema. Tal vez haya voluntado, pero hace falta logística, patrulleros. Desde el 2015 no se compra patrulleros para la Policía en la región”, acotó.

Los congresistas Héctor Acuña y Víctor Flores también participaron del evento.