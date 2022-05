Unos 509 mil estudiantes, así como 33 mil docentes de los niveles inicial, primaria y secundaria de la región La Libertad, retornarán desde hoy a la presencialidad de lunes a viernes, con aulas en donde el aforo será al 100%.





Así va

El gerente regional de Educación de La Libertad, Oster Paredes, informó que todos los planteles de la región están obligados a cumplir con esta directiva. De lo contrario, podrían iniciar sanciones a quienes no la acaten.

“En locales escolares púbicos tenemos 2,624, pero si hablamos de instituciones públicas y privadas son aproximadamente 6 mil instituciones educativas en toda la región”, indicó.

Agregó que hoy inspeccionarán los planteles para descartar inconvenientes.

“Oficialmente no tenemos ninguna queja, no tenemos ningún documento que nos diga que profesores están en contra de la medida, al contrario, la mayoría de colegios, por no decir todos, están con ese énfasis, ganas de seguir en la presencialidad”, afirmó.

Casos. Desde que inició el año escolar, y se habilitó la semipresencialidad, se reportaron dos contagios en colegios. El primero ocurrió en el plantel República de Panamá, en Trujillo. Ahí, un docente dio positivo, por lo que unos 800 alumnos tuvieron que regresar a la virtualidad por una semana.

Otro caso en donde se interrumpió el dictado de clases en aula ocurrió en la institución educativa 80820 Víctor Larco, en el distrito del mismo nombre. Según el director del plantel, David Santos, se dispuso la cuarentena de un profesor que dio positivo y se aisló a otros tres trabajadores que tuvieron contacto directo con el contagiado (dos docentes y un administrativo). Respecto a los alumnos, no se detectaron casos positivos, pero por precaución se suspendieron las clases en seis secciones en donde el maestro interactuó.